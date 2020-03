Crownhealth, der Premiumhersteller veganer Sporternährung, ist stolz darauf, seiner neuen biologischen Energie- und Proteinriegel vorzustellen

Crownhealth, der Hersteller von erstklassigen veganen Sporternährungsprodukten mit Gurkenextrakt, hat die Einführung von biologischen Riegeln angekündigt. Diese Energie- und Proteinriegel sind gleichzeitig einer der leckersten Snacks, die man schon einml probiert hat.

Zürich, Schweiz – 23. März 2020 – Crownhealth wurde 2014 inmitten der malerischsten Umgebung der Welt – den Schweizer Alpen – gegründet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, essentielle, lebenswichtige, aktiv inspirierte Ernährungsprodukte herzustellen, die nicht nur 100% frei von Zusatzstoffen sind, sondern auch biologisch, pflanzlich, darmfreundlich und wissenschaftlich fundiert sind. Crownhealth ist ein in der Schweiz ansässiges Start-up-Unternehmen, das eine revolutionäre vegane Premium-Sportnahrung entwickelt hat, die von einem aktiven Lebensstil und Outdoor-Abenteuern inspiriert.

Die organischen Energie- und Proteinriegel von Crownhealth sind die neuesten Produkte, die das Unternehmen zu seinem bereits umfangreichen Sortiment an gesunden Snacks aus der Schweiz hinzugefügt hat. Diese brandneuen Premium-Snacks sind vollständig nachhaltig und werden aus 100% natürlichen Zutaten und ohne zusätzliche Zusatzstoffe hergestellt. Die Crownhealth Energie- and Proteinriegel sind die perfekte Lösung für diejenigen, die sofort zusätzliche Energie, Konzentration und vollständige Erholung benötigen, aber ihre Gesundheit nicht gefährden wollen. Ihre organische Formel auf der Grundlage von hochwertigen Bio-Supernahrungsmitteln enthält Gurken- (ACTIDO™) und Tomatenextrakte (NOOMATO™), die klinisch nachgewiesene signifikante Verbesserungen in Bezug auf Ausdauer, Kraft, Erholung und Fokussierung aufweisen. Alle ihre Produkte sind für Veganer und Vegetarier geeignet, da sie frei von Gluten, GVO, Laktose, Milchprodukten, Soja und zugesetztem Zucker sind. Darüber hinaus machen die zu 100 % kompostierbare Verpackung, die organischen Inhaltsstoffe, das Fehlen von Zusatzstoffen tierischer Herkunft und der kohlenstoffneutrale Versand diese Riegel vollkommen umweltfreundlich und nachhaltig.

Simona Ino, CEO von Crownhealth, sagt: “Unsere neuen Energie- und Proteinriegel sind köstlich, gesund und vollständig nachhaltig, von der Rezeptur bis zur Verpackung, nur mit 100% erstklassigen natürlichen Zutaten und ohne künstliche Stoffe wie Zusatzstoffe hergestellt. Wir stellen die gesündesten, lebenswichtigsten, aktiven, lebensinspirierten Ernährungsprodukte her, 100% frei von Zusatzstoffen, biologisch, pflanzlich und wissenschaftlich fundiert, ohne Kompromisse bei Qualität und Gesundheit.

Hergestellt mit je 30 g Kohlenhydraten, bieten die Organic Energy Riegel einen sofortigen gesunden und köstlichen Energiekick für jeden, der seine Ausdauer bewahren und sich während der Arbeit, des Studiums, des Trainings oder des Rennens gesättigt fühlen muss. Jeder, der diese köstlichen, gesunden und natürlichen Snacks probiert, wird seine Muskeln vor und während des Trainings mit der saubersten Energie aufladen, seine Müdigkeit verringern und seinen Fokus wiederherstellen (dank der nootropen Wirkung von Noomato™).

Mit 11 g pflanzlichem Protein und natürlichen Aminosäuren sind die Organic Protein Riegel der perfekte Snack für jede Gelegenheit und für die Zeit nach dem Training. Sie wurden für das Ausdauertraining entwickelt, aber ihre ausgewogene und gesunde Formel ist für jeden und jederzeit perfekt. Diese leicht verdaulichen und natürlich schmackhaften Riegel gleichen Erschöpfung und gesättigten Hunger aus. ACTIDO™, der patentierte Gurkenextrakt von Crownhealth, ist ebenfalls klinisch erprobt, um die Kraft zu verbessern und die Erholungszeit zu beschleunigen.

Die Energie- und Proteinriegel von Crownhealth sind in der Schweiz hergestellt, die jedem die Energie gibt, die er für seine alltäglichen Herausforderungen braucht. Milo Zanecchia, professioneller Fotograf und Outdoor-Abenteurer, sagt: “Während meiner anstrengenden Shooting-Abenteuer brauche ich einen sofortigen Energieschub, um sowohl die mentale als auch die physische Stärke zu erhalten und eine vollständige Erholung zu erreichen. Ich trage immer Crownhealth Energie- und Proteinriegel bei mir: Sie sind super praktisch, hoch verdaulich und vor allem liebe ich ihren tollen natürlichen Geschmack”.

Alle Crownhealth-Produkte sind vegan und frei von Zusatzstoffen. Sie werden von einem einzigartigen botanischen Gurkenextrakt gemacht, der für seine entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist und aus zehnjähriger akademischer Forschung und einer rigorosen klinischen Studie stammt, Actido™. Dieser vollkommen natürliche Wirkstoff mit nachgewiesener Wirksamkeit verbessert dank seiner beruhigenden Wirkung Leistung, Ausdauer, Kraft und Erholung.

Die gesündesten Snacks, die Ihren Körper ernähren und Ihre Abenteuer antreiben, sind jetzt unter www.crownhealth.ch erhältlich.

Haftungsausschluss:

Die Aussagen zu diesem Produkt oder dieser Behandlung wurden von der Nahrungsmittel-und Droge-Leitung (FDA) nicht bewertet. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten gedacht. Es ist nur für Freizeitzwecke gedacht. Es ist nicht als Ersatz für eine informierte medizinische Beratung oder medizinische Versorgung oder für die Verwendung auf Rezept gedacht. Verwenden Sie diese Informationen nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitsproblemen oder Krankheiten, ohne einen Arzt zu konsultieren.

Über Nootropika:

Nootropika sind kognitive Verstärker, die angeblich die kognitive Funktion, das Gedächtnis, die Kreativität oder die Motivation verbessern.

Über Crownhealth:

Crownhealth ist ein in der Schweiz ansässiges Start-up-Unternehmen, das funktionelle Ernährungsprodukte entwickelt. Die Produkte sind frei von Zusatzstoffen, umweltfreundlich, auf pflanzlicher Basis, glutenfrei, ohne GVO und ohne Zuckerzusatz.

Crownhealth, Ihr Anbieter von sauberen Sporternährungsprodukten, gesunden Lebensmittellösungen und pflanzlichen Nutrazeutika, die speziell entwickelt wurden, um Sie der Natur näher zu bringen und sich von künstlichen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln auf chemischer Basis zu entfernen.

Kontakt

Crownhealth™

Simona Ino

Naturalea SA, via Nassa 46

6900 Lugano

+41 91 9232311

simona@crownhealth.ch

http://www.crownhealth.ch

