Crossmediaworld GmbH launcht neuen, nutzerfreundlichen Online-Shop für Postaktuell

Filderstadt, 27. Mai 2024 – Crossmediaworld GmbH, ein führender Anbieter für Dialogmarketing, hat ihren Online-Shop postwurf-lettershop.de in einem neuen, benutzerfreundlicheren Design relauncht. Die Optimierungen zielen darauf ab, die Nutzung des Postprodukts „Postaktuell“ zu vereinfachen und damit den Kunden einen verbesserten Service zu bieten.

Das Postprodukt „Postaktuell“ ermöglicht es Unternehmen, unpersonalisierte Printwerbung über die Zusteller der Deutschen Post AG direkt an Haushalte zu senden. Diese Werbeform eignet sich besonders für lokale Marketingkampagnen, da sie eine kosteneffiziente und reichweitenstarke Verbreitung von Werbebotschaften sicherstellt, ohne spezifische Adressdaten zu benötigen.

Mit der Neugestaltung des Online-Shops wird der gesamte Bestellprozess für „Postaktuell“ erheblich vereinfacht. Nutzer können jetzt noch intuitiver ihre Zielgebiete auswählen, Werbemittel hochladen und den Versand planen. Durch die klare Struktur und die benutzerfreundliche Navigation des neuen Designs können Kunden schneller und effizienter ihre Kampagnen verwalten und durchführen.

„Unser Ziel war es, die Handhabung von ‚Postaktuell‘ für unsere Kunden so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Mit dem neuen Design unseres Online-Shops haben wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht“, erklärte Sigurd Skutnik, Geschäftsführer der Crossmediaworld GmbH.

Michael Ritter, Vertriebsleiter bei Crossmediaworld, fügte hinzu: „Wir haben besonders darauf geachtet, dass der neue Shop den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird. Die einfache Bedienung und die verbesserten Funktionen werden es unseren Kunden ermöglichen, ihre Marketingkampagnen noch effizienter zu gestalten.“

Die Crossmediaworld GmbH mit Sitz in Filderstadt ist ein Spezialist für Dialogmarketing in Print und Digital und führend in Print2Web-Anwendungen. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen, darunter Lettershop-Service, Fulfillment, Printwerbung und Adressdatenmanagement. Mit langjähriger Erfahrung und Expertise unterstützt Crossmediaworld ihre Kunden bei der effektiven und kosteneffizienten Durchführung von Marketingkampagnen.

