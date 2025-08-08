CriptoniteCore startet: Schweizer Spitzenregulierung trifft globale Vision

Neues Projekt definiert ein Paradigma für Investitionen in digitale und traditionelle Vermögenswerte

Criptonite Asset Management SA, ein von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliertes Vermögensverwaltungsunternehmen, hat offiziell sein Flaggschiffprojekt „CriptoniteCore“ vorgestellt. Ziel ist es, eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und modernster digitaler Anlagestrategie zu schlagen und qualifizierten globalen Investoren beispiellose, konforme Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Strategische Allianz für den europäischen Markt

Als entscheidenden Schritt gab Criptonite Asset Management eine Partnerschaft mit der in der EU gemäß MiFID II lizenzierten Peelhuntaicore Europe Fondsmæglerselskab A/S bekannt, die ebenfalls bei der deutschen BaFin registriert ist.

Diese Kooperation stellt sicher, dass das CriptoniteCore-Projekt streng den Vorgaben der MiFID II folgt und unter der Aufsicht führender Regulierungsbehörden der Schweiz und der EU agiert – ein bedeutender Durchbruch für Investoren im europäischen Kernmarkt.

Die Kernvorteile von CriptoniteCore

Spitzenregulierung und Compliance:

Strenge Aufsicht durch FINMA, zusätzliche Absicherung durch dänische und deutsche Regulierungsbehörden.

Visionäres Führungsteam:

Florian Rais, Gründer und CEO, ist eine Branchenlegende mit über 25 Jahren Erfahrung, u. a. bei Pictet, und Pionier in der digitalen Vermögensverwaltung.

Sein „Aurora“-Programm erzielte während der Pandemie 2021 eine Rendite von 500 % in nur zwei Monaten.

Starke globale Allianzen:

Partnerschaften mit Wave Financial (US-SEC reguliert) und 3iQ Corp. (Kanadas führendes digitales Vermögensverwaltungsunternehmen).

Innovationsgetriebene Produkte:

Diversifiziertes Portfolio:

Wöchentliche KI-gestützte Aktienempfehlungen

AMC-Produkte für digitale Vermögenswerte

Bitcoin-Einnahmenwachstumsfonds mit ca. 1 % monatlicher Rendite

NFT-Fonds für digitale Kunst und Sammlerstücke

Zukunftsvision: Tradition und Innovation vereinen

„Wir befinden uns in einer Ära des großen Wandels. Die Mission von CriptoniteCore ist es, unser jahrzehntelanges Fachwissen in Compliance, Risikomanagement und Asset Management zu nutzen, um Investoren sicher durch diese spannende neue Ära zu führen,“

erklärt Florian Rais, CEO von Criptonite Asset Management.

Mit dem Start des globalen Aufnahmeprogramms baut CriptoniteCore seine Marktpräsenz weiter aus und will mehr gleichgesinnte Investoren anziehen, um die Chancen des digitalen Zeitalters gemeinsam zu nutzen.

Über Criptonite Asset Management SA

Criptonite Asset Management SA wurde 2018 in Genf gegründet und wird von der FINMA beaufsichtigt. Das Unternehmen ist ein lizenziertes Portfoliomanagement-Unternehmen, spezialisiert auf digitale Vermögenswerte und Aktieninvestitionen. Mit einem erfahrenen Team, einem starken globalen Partnernetzwerk und einem unermüdlichen Streben nach Compliance und Innovation bietet Criptonite erstklassige Asset-Management-Dienstleistungen für qualifizierte Investoren weltweit.