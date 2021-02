Crimson Company: Die Duellspiel-Revolution für Mobile und PC!

Große Neuigkeiten vom Münchner Entwickler von Crimson Company: Im Versuch das Genre der Duell-Kartenspiele zu revolutionieren startet heute am 23. Februar eine neue Kickstarter-Kampagne für eine weitere physische Expansion “Wildwood Tales” sowie eine PC-Version, sollte das Projekt die Marke von 50.000 Euro erreichen.

Doch das ist nicht alles – gleichzeitig startet die offizielle Early-Access-Phase der mobilen iOS– und Android-Version, die durch einen finalen Reset eingeleitet wird. Somit starten alle Spieler von Neuem – der ideale Zeitpunkt, um ins Spiel einzusteigen!

Dazu wird ein Stream des legendären amerikanischen Brettspiel-Veteranen Tom Vasel am 23. Februar um 4 Uhr nachmittags mitteleuropäischer Zeit live gehen!

Darüber hinaus wird der bekannte Hearthstone-Streamer Dekkster das Spiel ab 20 Uhr live auf Twitch vorstellen!

Crimson Company ist ein Kartenduell, bei dem zwei Spieler Söldner in den Kampf schicken, um zwei von drei Burgen zu erobern. Das Spiel adressiert dabei mehrere Probleme, die seine Game-Designer in Spielen wie “Magic: The Gathering”, “Hearthstone” oder “Gwent” sehen. Eine zentrale Idee ist es beispielsweise, dass Spieler nicht permanent viel Geld oder Zeit investieren müssen, um ihr Deck kompetitiv zu halten.

Stattdessen haben beide Spieler immer dieselbe Chance im Spiel, indem sie die Karten, die sie ins Spiel einbringen, zu einem gemeinsamen Deck mischen. Zusätzlich ist der Deckbuilding-Aspekt direkt ins Spiel integriert, indem beide Spieler in einem einzigartigen Biet-Mechanismus die Söldner in Konkurrenz zueinander anwerben. Eine kurze Zusammenfassung der eleganten Regeln in zwei Minuten, findet sich beim Rules Girl.

Die neue Kickstarter-Kampagne von Crimson Company bietet verschiedene Stretch Goals sowie Social Goals, die freigeschaltet werden können. Es werden in nächster Zeit also noch viele weitere spannende Updates folgen!

