Creative Technology nutzt KAIROS von Panasonic für höchste Performance

Creative Technology (CT) investiert in KAIROS, die IT/IP-basierte Plattform von Panasonic, für die effiziente Produktion ausdrucksstarker Live-Videos. KAIROS ermöglicht CT den Technologiesprung von SDI Baseband zu hochleistungsfähigem IP-Routing.

Der Broadcast-Experte CT nutzt KAIROS als zentrale Plattform und Herzstück seiner gesamten Videoproduktionskapazitäten. Das globale Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von spezialisiertem Audio-Visual-Equipment für die Film- und TV-Industrie sowie für Unternehmens-, Unterhaltungs- und Sportformate. Außerdem bietet CT seine Niederlassungen als Schulungszentrum für Kameraleute an, die das volle Potenzial des Panasonic KAIROS Systems verstehen und ausschöpfen möchten. CT ist anerkannter Technologiepartner für die Panasonic Broadcast & ProAV und die Panasonic Visual System Divisionen.

KAIROS ist eine IT/IP-Plattform, die höchste Performance liefert, indem sie die Leistung und Flexibilität von CPU und GPU voll ausnutzt. Die Plattform von Panasonic gleicht die gesamte Verarbeitungslast aus – ohne die Konfigurationseinschränkungen klassischer hardwarebasierter Systeme. KAIROS basiert auf einer neuen Konzeption und Architektur und umfasst eine Software, die ST2100- und NDI-Streams in unterschiedlichen Auflösungen unkomprimiert verarbeitet. Für die effiziente Produktion ausdrucksstarker Live-Videos bietet die Lösung zahlreiche Eingangs-, Ausgangs- und Bedienoptionen.

“Wir haben bei CT schon seit einigen Jahren eine IP-Strategie entwickelt, aber bis jetzt hatten wir keine Plattform, die es uns ermöglicht, den wesentlichen Umstieg von SDI Baseband zu IP-Routing zu bewältigen”, erklärt Sid Lobb, Head of Integrated Networks & Vision bei Creative Technology. “KAIROS bietet uns genau diese Fähigkeit. Mit der Plattform können unsere Kunden Videosignale mischen und in jeglicher Kombination wechseln. Die Videoproduktionen lassen sich mit KAIROS in allen gewünschten Formaten und jeder Auflösung ausliefern. Wir freuen uns sehr, sowohl unsere Partnerschaft mit Panasonic fortzusetzen, als auch die Entwicklung von KAIROS als Plattform voranzutreiben.”

“Der Einsatz von KAIROS bei einem weltweit führenden Broadcast-Experten bestätigt die innovative Konzeption und Architektur der Plattform”, so Andre Meterian, Director der Professional Video Systems Unit bei Panasonic Business. “KAIROS verbessert die Qualität und Produktivität von Live-Videoproduktionen und Videostreaming-Angeboten für Medienunternehmen und Produzenten erheblich. Diese IT/IP-zentrierte Lösung ist auf dem besten Weg, der De-facto-Standard für Videoproduktionsplattformen der nächsten Generation zu werden.”

Weitere Information zu Panasonic KAIROS finden Sie hier.

Weiteres Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über Panasonic Broadcast & ProAV

Panasonic Broadcast & ProAV ist eine Business Unit der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) mit Hauptsitz in Wiesbaden (Deutschland). Broadcast & ProAV bietet qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen, die einen reibungslosen Betrieb und eine ausgezeichnete Konnektivität über unsere verschiedenen Produktreihen hinweg gewährleisten. Unser breites Portfolio an (ENG-) Camcordern, PTZ-Kameras, Live-Kamerasystemen, Mischern und Robotic-Lösungen sowie die Kinokamerareihe der VariCam-Modelle und die EVA1 bietet viele Optionen, darunter echtes 4K-, High Dynamic Range (HDR)- und NDI|HX Unterstützung. Das macht sie zur idealen Lösung für Kino- und Fernsehproduktionen, Dokumentarfilme, Remote-Produktionen, Live-Streaming und Live-Event-Produktionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://business.panasonic.de/professional-kamera/produkte-und-zubehor/broadcast-und-proav

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.