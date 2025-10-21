Creasono 1-DIN-Autoradio CAS-5055

Entertainment und Apps direkt auf dem Radio: für Streaming, Navigation und mehr

Kabellose Smartphone-Integration: Das 1-DIN-Autoradio von Creasono verbindet sich drahtlos mit iPhone und Android-Smartphones. Mit Apple CarPlay und Android Auto sind Apps, Navigation und Musik während der Fahrt sicher nutzbar – ganz ohne Kabel.

Großzügiges Touch-Display: Auf dem 6,6 Zoll (16,8 cm) großen Touchscreen lassen sich Musik, Anrufe und Navigation intuitiv steuern. Alle Inhalte werden klar und übersichtlich dargestellt.

Freisprechen in bester Qualität: Das integrierte Mikrofon macht Telefonate während der Fahrt komfortabel möglich. So bleiben die Hände am Lenkrad und der Blick auf der Straße.

Vielseitige Multimedia-Nutzung: Musik und Hörbücher lassen sich per Bluetooth direkt vom Smartphone streamen. Auch die Wiedergabe vom USB-Stick ist möglich. Der USB-Port lädt Smartphones während der Fahrt – per USB-C sogar schnell mit bis zu 30 Watt.

Passt in fast jedes Fahrzeug: Das 1-DIN-Format ermöglicht eine unkomplizierte Integration ins Armaturenbrett. Moderne Technik ohne aufwendige Umbauten – passend für die meisten Fahrzeugmodelle.

– Farb-Touchdisplay mit 16,8 cm / 6,6″ Diagonale

– Radio-Empfang per UKW: 87,5 – 108 MHz, mit Speicher für 18 UKW-Sender

– RDS (Radio Data System): für Alternativ-Frequenzen, Verkehrsinfo u.v.m.

– Kompatibel zu Apple CarPlay und Android Auto: Zugriff auf Smartphone-Apps für Navigation, Nachrichten u.v.m.

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– Medien-Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Unterstützt alle gängigen Audio-Formate: MP3, WAV, FLAC, APE u.v.m.

– Unterstützt alle gängigen Video-Formate: AVI, WMV, MKV, MPG, MP4 u.v.m.

– Video-Cinch-Anschluss für optionale Rückfahrkamera (nicht enthalten)

– Anschluss für externes Mikrofon (3,5-mm-Klinkenbuchse) für Freisprechen

– Bequeme Steuerung per Touchdisplay, Tasten oder Fernbedienung

– Musikleistung: 4x 45 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm

– Frontanschlüsse: USB-A-Port (für Wiedergabe und zum Laden von Mobilgeräten), USB-C-Schnellladeport mit bis zu 30 Watt, AUX-In (3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Anschlüsse für Einbau: 3x ISO-Buchse (Audio-Ausgabe, Stromversorgung + Lenkradsteuerung und Rückfahrkamera), 2x Audio-Cinch-Stereoausgang, Subwoofer-Cinch-Ausgang, Video-Cinch-Eingang, Antennenanschluss-Buchse

– Maße: 190 x 120 x 60 mm (passend für 1-DIN-Schacht), Gewicht: 465 g

– 1-DIN-Autoradio CAS-5055 inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle (CR2025), Einbaurahmen, 2x Ausbau-Bügel, 3x ISO-Stecker (Audio, Stromversorgung, Lenkradsteuerung) und deutscher Anleitung

Das Creasono 1-DIN-Autoradio CAS-5055 mit wireless Apple Carplay & Android Auto ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8010-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Sbf8c437bZKQadB

