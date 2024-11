cre8ors® GmbH gewinnt Deutschen Agenturpreis 2024

Münster, 08. November 2024 – Die Münsteraner Marketingagentur cre8ors® GmbH wurde beim Deutschen Agenturpreis 2024 gleich dreifach ausgezeichnet!

Damit setzt die cre8ors® GmbH ein klares Zeichen für ihre Kreativität und Umsetzungsstärke. Insgesamt reichten 332 Agenturen ihre Projekte ein, die in 1.378 Einzelbewertungen in den jeweiligen Kategorien beurteilt wurden. Das cre8ors®-Team konnte sich in den Kategorien B2C / Messe, B2B / Imagebroschüre und B2B / Animation als Sieger durchsetzen.

Im Rahmen der Azubi-Kampagne #steuerbarezukunft für die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe überzeugte die cre8ors® GmbH mit einem aufsehenerregenden Messekonzept in der Kategorie B2C / Messe. Ziel der übergeordneten Kampagne ist es, das Berufsbild des Steuerfachangestellten bei jungen Menschen neu zu positionieren. Vorurteile sollen abgebaut und das Interesse am Beruf gesteigert werden.

In der Kategorie B2B / Imagebroschüre wurde ein Projekt für die TIBATEK® GmbH ausgezeichnet. Mit modernem Design und klaren Botschaften stellt die Broschüre die Kompetenzen und das Leistungsportfolio des Unternehmens dar und stärkt so die Markenidentität.

Den dritten Preis in der Kategorie B2B / Animation erhielt die Agentur für eine detailreiche Animation, die sie für die SBH Tiefbautechnik GmbH entwickelt hat. Diese stellt komplexe technische Inhalte anschaulich dar und unterstützt den Vertrieb und das Marketing des Unternehmens.

„Diese Auszeichnungen machen uns als Team unglaublich stolz. Jeder von uns hat mit vollem Einsatz dazu beigetragen.“ so die Geschäftsführung der cre8ors® GmbH. „Die Preise bestätigen unsere strategische Ausrichtung und unseren Anspruch, mit kreativen Lösungen den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden zu fördern.“

