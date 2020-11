Das CSF als Antwort auf abgesagte Veranstaltungen

Am 13. November 2020 ist es soweit. Das Craft Spirits Festival [GIN] 2020 öffnet seine digitalen Pforten. An drei Tagen trifft sich hier die versammelte GIN-Community. Influencer, Experten und echte GIN-Crafter bieten der verschworenen GIN-Gemeinde alles, was diese beliebte Spirituose auszeichnet. Dies ist erst der Auftakt für eine Festivalserie, die den Craft Spirits eine neue, aber vor allem eine dauerhafte Plattform bieten wird. Auch Whiskey, Rum, Wein, Bier und andere, diverse Craft Spirits bekommen ihr eigenes Festival. Die Serie ist bereits bis ins Jahr 2022 geplant.

Dass eine solche Initiative nicht an renommierten Institutionen und Firmen vorbeigeht, zeigt die Schirmherrschaft, die durch den Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI)ĂĽbernommen wird. Und auch Schweppes – als klassischer Begleiter in Sachen GIN – engagiert sich bereits als Hauptsponsor fĂĽr diese Veranstaltung.

Der Veranstalter ist die CLIPR GmbH mit Sitz in MĂĽnchen. Deren MitgrĂĽnder und Inhaber Tjalf Nienaber hatte die initiale Idee zu dieser einzigartigen Eventreihe. Zusammen mit seinem alten Freund und Weggefährten, Ralf Menzel, hat er diese Idee nun Wirklichkeit werden lassen. Tjalf: “Ich liebe das Besondere und Exotische, mich inspiriert die Liebe und Besessenheit, mit der Crafter fĂĽr ihre Spirituose brennen… ;-)” und weiter: “Ich wollte den Craftern, die mir und so vielen anderen das Leben mit ihren aus Ăśberzeugung und Inbrunst geschaffenen Spirits verschönen, eine BĂĽhne geben!” Gemeinsam haben sie auĂźerdem einen eigenen GIN ins Leben gerufen: SEAL Gin, der natĂĽrlich als einer der Crafter mit auf der Main Stage sein wird.

Die starke Tangente zu Online-Veranstaltungen seiner Firma sowie das private Interesse an Craft Spirituosen bereiteten den Weg fĂĽr dieses Festival und all jene, die da noch kommen mögen…

Fakten:

Wann? 13.-15. November 2020

Wo? Online auf www.craft-spirits-festival.com sowie offline in ausgewählten Bars und Destillen

Wer? Jeder Craft-Spirit-Fan, besonders die GIN-Verliebten

Preis? einfach als Teilnehmer kostenlos registrieren

Pressekontakt

Ralf Menzel: ralf@craft-spirits-festival.com

Clipr GmbH – wir sind digital, wir sind online!

Und das seit Jahren… aber in uns schlägt das Herz auch fĂĽr harte, anspruchsvolle und manuelle Handarbeit!

Jetzt gehen wir auch mit unserer persönlichen Begeisterung online und bringen beides zusammen – die Craft Spirits einmal neu, digital in Szene setzen.

All jenen, mit denen wir uns in dieser Leidenschaft verbunden fĂĽhlen, wollen wir eine professionelle BĂĽhne geben: Das Craft-Spirits-Festival, kurz: CSF.

Influencer, Hersteller und Craft-Spirit GenieĂźer sind hier herzlich willkommen um gemeinsam eine Community zu werden!

Und da, wo es möglich ist, werden wir natĂĽrlich vor Ort den Spirits huldigen… in Bars und Destillen.

Wir wĂĽnschen allen, die dabei sein werden, viel SpaĂź und Genuss!

Kontakt

clipr GmbH

Tjalf Nienaber

Freibadstr. 30

81543 MĂĽnchen

0172 8486190

team@craft-spirits-festival.com

http://www.craft-spirits-festival.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.