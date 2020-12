COVID Zutrittsmanagement System für Impfzentren

Lieferung und Inbetriebnahme der Stand-Alone Lösung in Rekordzeit

Die Nachfrage nach Lösungen für ein zuverlässiges Zutrittsmanagement hat sich seit Beginn der Pandemie nochmal verstärkt. Gerade der öffentliche Sektor muss hier als Vorreiter mit gutem Beispiel vorangehen. Kommunen und Landkreise benötigen beim Betrieb ihrer Einrichtungen, wie z.B. Impfzentren, schnelle und jederzeit verlässliche Lösungen für ihr Zutrittsmanagement.

Komplettes Zutrittssystem für COVID Impfzentren (mit RFID oder Bar-/QR-Code Leser)

Im Bereich Zutrittskontrolle setzt bereits der erste Landkreis auf das innovative Zutrittskontrollsystem von iDTRONIC aus Ludwigshafen. Die Lösung basiert auf einem Drehkreuz, einem Zutrittscontroller sowie einer Software. Die Zutrittsberechtigung wird über den im Drehkreuz verbauten Controller gesteuert, an den je nach Bedarf entweder RFID-Leser oder Bar-/QR-Code Leser angebunden werden. Der Betrieb der Drehkreuze ist so im Eigenbetrieb möglich. Die Anbindung an eine separate Nutzerverwaltung ist dadurch nicht mehr notwendig.

Die Autorisierung des Personals ist denkbar einfach. Alle berechtigten Personen werden in einer Web-Applikation hinterlegt. Die Benutzererkennung erfolgt über die UIDs vorkodierter Zutrittsmedien wie z.B. RIFD Karten oder über Bar-/QR-Codes, z.B. aufgedruckt auf Ausweisen oder digital hinterlegt im Smartphone. Der Betreiber kann zwischen den Technologien frei wählen.

Auf diese Weise wird sicher gestellt, dass nur vorher autorisierte Personen das Gebäude betreten können. Über die mitgelieferte Software kann der Betreiber in einem Web-Interface in Echtzeit die Check-Ins / Check-Outs erfassen. Bei Bedarf können die Zutrittsberechtigungen des Personals auch auf bestimmte Zeiträume terminiert werden.

Schnelle Lieferung und professionelle Inbetriebnahme

iDTRONIC hat auf den gesteigerten Bedarf mit einer perfekt abgestimmten anwendungspezifischen Lösung rechtzeitig reagiert. Aufgrund eines starken Partnernetzwerkes kann iDTRONIC eine professionellen Installation vor Ort und schnelle Lieferung innerhalb von 2-3 Wochen garantieren.

Schnelle und sichere Identifikation von Zugangsberechtigungen

Speziell in sicherheitsrelevanten Bereichen ist eine wirksame Zutrittskontrolle unverzichtbar, die auch bei hohem Personenaufkommen zügig und zuverlässig für Vereinzelung sorgt und die Zutrittsberechtigungen prüft. iDTRONIC ist ideal geeignet für Bürogebäude, öffentliche Einrichtungen, Verkehrsbetriebe (Metro, U-Bahn), Freizeiteinrichtungen wie Stadien, Fitness-Studios oder Skigebiete.

Das Produktspektrum umfasst vor allem Drehkreuze, Drehsperren und Personenschleusen mit Identifizierung durch RFID oder Barcode, aber auch mit Münzeinwurf – je nach Sicherheits-, Dokumentations- und Kontrollerfordernissen.

Vorteile von iDTRONIC Secure ACCESS:

– Zügigere Zutrittskontrolle reduziert Wartezeiten/Warteschlangen

– Weniger Personalbedarf durch Automatisierung

– Genaue Kenntnis, wer sich wann wo aufhält

