Countdown zur E-Rechnung 2025: Alles, was Sie nun tun müssen

dataglobal Group erläutert in kompakter Webcast-Reihe, was Unternehmen zur Einführung und Nutzung der E-Rechnung tun müssen. Spannender Bogen von den rechtlichen Grundlagen über praktische Schritte und Tools bis hin zu möglichen Prozessoptimierungen.

In einer vierteiligen Webcast-Reihe informiert die dataglobal Group, der ECM-Spezialist für effizientes Dokumentenmanagement und Prozessoptimierung im Digital Workplace, über die notwendigen Schritte und Hürden zur Einführung und Nutzung von E-Rechnungen. In rund vier Monaten beginnt bundesweit die schrittweise Einführung der elektronischen Rechnung mit der Pflicht, dass jedes Unternehmen mit einem Jahresumsatz größer als 800.000 Euro dazu befähigt sein muss, E-Rechnungen zu empfangen und zu archivieren.

Die rechtskonforme Verarbeitung von E-Rechnungen mit voller EN-16931-Konformität ist kein Hexenwerk, muss aber entsprechend vorbereitet werden. In vier jeweils 30-minütigen Webcasts geben die E-Rechnungsexperten der dataglobal Group die notwendige Hilfestellung und erläutern, was man zum Thema wissen muss. Dabei setzen die vier Folgen unterschiedliche Schwerpunkte.

In der ersten Folge „E-Rechnung ab 2025: Gesetzliche Anforderungen, Übergangsfristen und Ihre Pflichten“ erfahren die Teilnehmenden alles über die wichtigsten gesetzlichen Verpflichtungen und was Unternehmen jetzt tun müssen, um rechtskonform zu bleiben. Die zweite Folge „Handlungsbedarf 2024: So bereiten Sie sich auf die E-Rechnungspflicht vor“ schildert praktische Schritte und Maßnahmen, die Unternehmen vor der Einführung der E-Rechnung ergreifen müssen, um bestens vorbereitet zu sein.

In der dritten Folge „Digitalisierung im Rechnungswesen: Wie Sie E-Rechnungen einfach in Ihre Prozesse integrieren können“ werden die Chancen der E-Rechnung für mehr Effizienz und Genauigkeit in digitalen Geschäftsprozessen aufgezeigt. Die abschließende Folge 4 mit dem Titel „Praxisleitfaden für E-Rechnungen: Senden, Empfangen, Archivieren und Verarbeiten – Unsere Lösungen im Überblick“ beschreibt, wie die E-Rechnung in bestehende Systeme integriert, der Versand und Empfang optimiert und E-Rechnungen sicher archiviert werden können. Zudem gibt es einen Einblick in die konkreten Verarbeitungsmöglichkeiten mit der dataglobal Lösung.

„Zum Thema E-Rechnung sind in den Unternehmen oft noch viele Fragen offen. Mit unserer Webcast-Reihe bieten wir ein kompaktes Format, um diese zu beantworten. Teilnehmer werden in die Lage versetzt, schnell einen verlässlichen Fahrplan zur Einführung eines digitalen Rechnungsmanagements zu erstellen, um die gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich zu erfüllen“, sagt Marco Keßler, Leiter Customer Success & Solutions Management bei der dataglobal Group.

Die kostenlose Webcast-Reihe beginnt am 11.09.2024 um 11:00 Uhr und wird dann vier Wochen lang immer mittwochs jeweils um 11:00 Uhr fortgesetzt. Die einzelnen Folgen können auch einzeln sinnvoll genutzt werden.

Anmeldung und weitere Informationen zur E-Rechnung-Webcast-Reihe:

https://www.dataglobalgroup.com/de/events/webcast-reihe-e-rechnung

Mehr Informationen zur E-Rechnung und den Lösungen der dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com/de/loesungen/e-rechnung/

Die dataglobal Group aus Heilbronn steht für leistungsstarke Softwarelösungen rund um den Digital Workplace basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

