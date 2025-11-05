Costing24 als Add-on für ERP- und PDM-Systeme

Mit einem neuen costing24 Partnerangebot stellt simus systems ERP- und PDM-Anbietern das Cloud-basierte Kalkulationstool zur kostenfreien Integration in ihre Lösungen bereit. Damit können sie vorhandene Informationen und Funktionalitäten um eine automatische Kalkulation individueller Fertigungsteile anhand von CAD-Modellen bereichern.

In vielen ERP- und PDM-Systemen sind bereits alle Informationen für eine Produktkalkulation vorhanden – oft Funktionalitäten zur Vorkalkulation, für das Angebotswesen und eine aufschlussreiche Nachkalkulation. Was liegt näher, als diese um eine innovative Möglichkeit zu ergänzen, die ohne viel Aufwand direkten Kundennutzen bietet?

Vorkalkulation anhand von CAD-Modellen

Die Cloud-Lösung costing24 funktioniert denkbar einfach: Im ersten Schritt laden Anwender ein beliebiges 3D-Modell des zu kalkulierenden Bauteils auf die Plattform und wählen ein Rohmaterial aus. Nun bestimmt die Software die Arbeitsfolgen, Fertigungsverfahren und Maschinen der spangebenden oder umformenden Verfahren. Anwender können die Berechnungsparameter individuell an ihre Anforderungen und ihren Maschinenpark anpassen. Und schon präsentiert costing24 eine detaillierte Ergebnisseite mit allen Einzelheiten der Kalkulation. An einem Vorschaumodell werden sogar die Kostentreiber farbig hervorgehoben.

Geschwindigkeit ist Trumpf

Gerade im Angebotswesen werden schnell detaillierte und verlässliche Informationen gebraucht, die costing24 liefert. Die funktioniert sogar ohne die Daten aus Vorläuferaufträgen und langwierige Suchen. Ebenso einfach lassen sich Varianten berücksichtigen und verschiedene Kostenstaffeln anlegen.

Einfache Integration

Über eine einfache Schnittstelle können ERP- oder PDM-Anbieter costing24 in ihr System einbinden. Dies ist völlig kostenfrei. Damit ein Anwender die Kalkulation nutzen kann, muss er sich bei costing24 einloggen – günstig und ohne langfristige Verpflichtung. Anschließend wird die Kalkulation direkt aus dem ERP- oder PDM-System heraus gestartet. Auch die Ergebnisse werden über die API in das System zurückgespielt.

Vielfältiger Nutzen

Die Software-Anbieter erreichen dadurch eine Funktionserweiterung und ermöglichen Anwendern eine konstruktionsbegleitende Kalkulation. Sie bieten ihren Kunden einen Mehrwert und heben sich durch smarte Integration und eine ausgereifte, praxisnahe Lösung klar vom Wettbewerb ab. Wer das Tool nicht kostenlos weitergeben will, kann sich durch Lizenzerweiterungen eine zusätzliche Einkommensquelle erschließen.

Product Carbon Footprint

Costing24 informiert ebenso detailliert über die CO2-Emissionen, die mit Rüsten, Materialeinsatz und Bearbeitung verbunden sind. Der Product Carbon Footprint wird pro Stück ausgewiesen. Damit erfüllen Zulieferer wie Hersteller einfach und unkompliziert ihre Berichtspflichten.

Add-on für Software-Anbieter

Mit dem costing24-Partnerangebot gewinnen ERP- und PDM-Anbieter eine ausgereifte Kalkulationslösung, die sich leicht integrieren lässt – und für Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung ihrer Kunden sorgt.

Weitere Informationen: https://www.simus-systems.com/costing24/bauteilkalkulation-erp-pdm-system/

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

