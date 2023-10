COSTA NAVARINO KÜNDIGT ZUSAMMENARBEIT MIT THE CULINARY INSTITUTE OF AMERICA AN

Fünftägige Kulinarik-Kurse für Kochprofis und Food Enthusiasten werden ab 2024 angeboten

Messinia, 12. Oktober 2023 – Costa Navarino kündigte heute eine aufregende neue Zusammenarbeit an, um The Culinary Institute of America“s (CIA) Signature Trainingsprogramme für Fachleute und die Boot Camps für Kochbegeisterte nach Griechenland zu bringen. Anfang 2024 werden zwei exklusive 5-tägige Programme, eines für Profiköche und eines für Food Enthusiasten, in der nachhaltig ausgerichteten Mittelmeerdestination stattfinden.

Die Kurse in Kleingruppen werden von Chefausbildern der weltberühmten CIA geleitet, die seit mehr als 75 Jahren anerkannte Köche und Fachleute der Lebensmittelindustrie ausbilden. Die Kursteilnehmer werden in professionellen Küchen trainieren und gleichzeitig im The Westin Resort Costa Navarino eine luxuriöse Unterkunft in einer einzigartigen Umgebung mit Blick auf das Ionische Meer genießen. Neben den Kursen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu entspannen und das Angebot des Reiseziels mit hochmodernen Sport-, Spa- und Wellness-Einrichtungen und einer Fülle von Outdoor-Aktivitäten zu erleben und die Kultur, Geschichte und Natur der Region kennen zu lernen.

Das fünftägige Intensivschulungsprogramm für Profis findet vom 28. Februar bis 3. März 2024 statt und konzentriert sich auf die pflanzenbetonte Küche. Die Teilnehmer erlernen grundlegende Techniken und Methoden, um Gemüse und Obst, Getreide und anderen Zutaten ein Maximum an Geschmack zu entlocken, während sie eine Reihe von global inspirierten Gerichten kreieren, die die Speisekarten in ihren Betrieben bereichern können. Nach Abschluss des Programms erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und drei (3) Fortbildungseinheiten (CEUs).

Darüber hinaus bietet die CIA vom 6. bis 10. März eines ihrer charakteristischen Food Enthusiast Boot Camps an, das Hobbyköchen die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Kochkünste auf die nächste Stufe zu heben. Während des fünftägigen, praxisorientierten Programms werden die Teilnehmer traditionelle Methoden und Techniken erlernen. Nach Abschluss des Programms erhalten sie ein Teilnahmezertifikat.

Während ihres Aufenthalts an der Costa Navarino haben die Teilnehmer die Möglichkeit, das jahrtausendealte gastronomische Erbe Messiniens kennen zu lernen. Ein großes Kapitel in der Geschichte der Region ist ihr landwirtschaftlicher Reichtum, der vom weltberühmten Olivenöl und den Kalamata-Oliven bis hin zu Obst, Gemüse und aromatischen Kräutern reicht, die die Grundlage der Kulinarik der Region bilden.

Das Video zum professionellen Schulungsprogramm ist hier verfügbar, das Video zu den Food Enthusiast Boot Camps hier.

Über The Culinary Institute of America

Das Culinary Institute of America wurde 1946 gegründet und ist die weltweit führende Kochschule. Das unabhängige, gemeinnützige CIA bietet Associate-, Bachelor- und Master-Abschlüsse in den Fachrichtungen Kochkunst, Backen und Konditorei, Lebensmittelmanagement, Gastgewerbe, Kochkunst und angewandte Lebensmittelkunde an und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte in der Gastronomie auszubilden. Das College bietet außerdem Weiterbildungsprogramme, Zertifikatsprogramme und Kurse für Fachleute und Food Enthusiasten an. Seine Konferenzen, Führungsinitiativen und Beratungsdienste haben das CIA zum Think Tank der Lebensmittelbranche gemacht und sein weltweites Netzwerk von mehr als 50.000 Alumni umfasst Innovatoren in allen Bereichen der Lebensmittelwelt. Das CIA hat Standorte in New York, Kalifornien, Texas und Singapur. Weitere Informationen unter www.ciachef.edu

Über COSTA NAVARINO

Costa Navarino ist ein nachhaltiges Reiseziel im Mittelmeer, das in Messinien, im Südwesten der Peloponnes in Griechenland liegt. Die Region zeichnet sich durch eine atemberaubende Küstenlandschaft und ihre 4.500 Jahre alte Geschichte aus. Die Philosophie von Costa Navarino wird von dem aufrichtigen Wunsch geleitet, die natürliche Schönheit und das Erbe Messiniens zu bewahren. Das Reiseziel umfasst verschiedene Standorte mit Fünf-Sterne-Hotels und luxuriösen Privatresidenzen, ein Golf-Erlebnis von Weltklasse und zahlreichen Aktivitäten, die das ganze Jahr über angeboten werden. In den Navarino Dunes befinden sich das The Romanos, a Luxury Collection Resort, das The Westin Resort Costa Navarino und die Costa Navarino Residences. Navarino Bay beherbergt das Mandarin Oriental, Costa Navarino, das W Costa Navarino und die Navarino Agora, einen kuratierten Marktplatz. Beide Standorte verfügen über 18-Loch-Signature-Golfplätze, während in den Navarino Hills noch zwei weitere Signature-Golfplätze zur Verfügung stehen.

www.costanavarino.com

Pressefotos: www.costanavarino.com/media-press/

Password: estor

Folgen Sie Costa Navarino auf Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn.

Medienkontakte:

The Culinary Institute of America

Amanda Secor

Senior Manager-Marketing Communications, The Culinary Institute of America

amanda.secor@culinary.edu

Costa Navarino

Valia Vanezi, Communications Director, TEMES S.A. – Developers of Costa Navarino

vvanezi@temes.gr

Über Costa Navarino

Costa Navarino ist ein nachhaltiges Reiseziel im Mittelmeer, das in Messenien, im Südwesten der Peloponnes in Griechenland liegt. Die Region zeichnet sich durch eine atemberaubende Küstenlandschaft und ihre 4.500 Jahre alte Geschichte aus. Die Philosophie von Costa Navarino wird von dem aufrichtigen Wunsch geleitet, die natürliche Schönheit und das Erbe Messeniens zu bewahren. Das Reiseziel umfasst verschiedene Standorte mit Fünf-Sterne-Hotels und luxuriösen Privatresidenzen, ein Golf-Erlebnis von Weltklasse und zahlreichen Aktivitäten, die das ganze Jahr über angeboten werden. In den Navarino Dunes befinden sich das The Romanos, a Luxury Collection Resort, das The Westin Resort Costa Navarino und die Costa Navarino Residences. Navarino Bay beherbergt das Mandarin Oriental, Costa Navarino, das W Costa Navarino und die Navarino Agora, einen kuratierten Marktplatz. Beide Standorte verfügen über 18-Loch-Signature-Golfplätze, während in den Navarino Hills noch zwei weitere Signature-Golfplätze zur Verfügung stehen.

www.costanavarino.com

Pressefotos: www.costanavarino.com/media-press/

Password: Nestor

Kontakt

Kleber Group

Annette Hill

Hamburger Allee 45

604863 Frankfurt

089-28 70 230-0



http://www.klebergroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.