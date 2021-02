COSMETIC OP Tschechien Türkei

COSMETIC OP TÜRKEI IZMR, ISTANBUL, ANTALYA

Für die Vermittlung von Schönheitsoperationen in Kliniken, die der Türkei ansässig sind, haben sich in den letzten Jahren zunehmend Agenturen spezialisiert.

Die Agentur cosmetic op ist eine der ältesten und erfolgreichsten in der Vermittlung von Patienten Weltweit an Fachärzte für plastische Chirurgie in zertifizierte Schönheitskliniken in Türkei. Die kleine, aber feine Agentur mit Sitz im Deutschland, Türkei, Norway, Sweden, Finland, Denmark, United Kingdom, Irland, Netherlands, Belgium, France, Switzerland, Italy, Spanien, USA, wurde in 1999 gegründet. Innerhalb dieser Zeit wurden über 40.000 Patienten erfolgreich bei der Planung ihrer Schönheitsoperation unterstützt.

Mit der Nachfrage an plastischen Eingriffen in den letzten Jahren ist auch die Teamgröße gestiegen. Insgesamt stehen vier Beraterinnen für a, usführliche Informationen am Telefon:+49 152 218 320 05 oder per Email: info@cosmetic-op-turkei.de zur Verfügung, und das von Montag bis Freitag, von 06.00 bis 24.00 Uhr und auch am Wochenende, von 06.00 bis 24.00 Uhr.

Den Patienten wird ein umfassender Service geboten. Angefangen vom Erstkontakt meist über WhatsApp, informiert die cosmetic op über Möglichkeiten, Ablauf, Ärzte und Kosten einer Schönheitsoperation in einer der Türkischem Kliniken sowie über Anfahrts- und weitere Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort.

Die Agentur arbeitet ausschließlich mit Kliniken zusammen, die eine TÜV-Zertifizierung nach QM-Norm ISO 9001:2008 nachweisen können. Denn Qualität wird groß geschrieben. Und dieser Qualitätsanspruch schlägt sich auch bei den Fachärzten nieder. Sie vermittelt nur an seröse Fachärzte, die eine Langjährige Spezialausbildung absolviert haben und damit als Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie praktizieren dürfen. Das bedeutet, dass die Ausbildung sogar ein Jahr länger dauert als die in Deutschland. Der Patient erhält eine gute Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Eine Brustvergrößerung mit Markenimplantaten ist schon ab 2.499 Euro zu haben. In Deutschland zahlt man hierfür das Drei- bis Vierfache.

Zu den angebotenen chirurgischen Eingriffen zählen die Brustvergrößerung, Bruststraffung, Brustverkleinerung, Bauchstraffung, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Fettabsaugung, Lidkorrekturen, Face-Lift, PDO-Lifting, Nasekorrektur, Ohrkorrektur, Magenband und Magenballon.

Die Brustvergrößerung mit Implantaten zählt zu den plastischen Eingriffen, die am meisten nachgefragt und durchgeführt werden, gefolgt von Straffungsoperationen und Fettabsaugungen. Erfolgreiche Fachärzte kommen im Schnitt auf 450 plastische Eingriffe, davon etwa 150 Brustvergrößerungen pro Jahr.

Für eine ausführliche Beratung steht das Team der Agentur Cosmetic-OP gerne unter 0049 152 218 32 005 zur Verfügung.

Mehr Infos under www.cosmetic-op-turkei.de

Vaser Liposuction, Bauchstraffung, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Facelifting, Lidstraffung, Nasenkorrektur, Ohrenkorrektu, Haartransplantation Männer, Haartransplantation Frauen, Augenbra, uentransplantation, Barthaartransplantation

COSMETIC OP TÜRKEI IZMR, ISTANBUL, ANTALYA

Adalet Mah. Manas Bulv. No:39

Folkart Towers A Kule Kat:21 No:2110

Bayrakl zmir Türkiye

+49 (0)152 2183 2005

+90 543 225 70 01

E-Mail

www.cosmetic-op-turkei.de

COSMETIC OP TÜRKE

Kontakt

COSMETİC OP

Soydaner Kala

Seilerweg 2

72574 Bad Urach

+4915221832005

info@cosmetic-op-turkei.de

http://www.cosmetic-op-turkei.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.