Cosmeceuticals – Die Zukunft der Hautpflege

Cosmeceuticals sind die Zukunft der Kosmetikbranche. Die wirkstofforientierten Produkte aus den Hochtechnologielaboren beruhen auf dem Prinzip des Perfektionismus. Biochemisch-pharmazeutische Forschung soll gekonnt gegen Hautprobleme vorgehen. Was sind Cosmeceuticals und worin liegt der Unterschied zu herkömmlichen Kosmetikprodukten?

Cosmeceuticals sind auch als Dermokosmetik bekannt. Sie werden durch das hohe Wirkungspotenzial der eingesetzten Inhaltsstoffe gekennzeichnet. Trotz der deutlich höheren Wirkstoffkonzentration gelten die Cosmeceuticals nicht als Arzneimittel. Die hocheffektiven Wirkstoffe dringen tief in die Haut ein und sorgen so für beste Ergebnisse.

Während herkömmliche Kosmetik “nur” der Hautpflege und des Hautschutzes dient, wirken die Cosmeceuticals gezielt gegen ästhetische Ausprägungen. So wirken sie beispielsweise wahre Wunder bei der Behandlung von Akne, Haarausfall, Altersflecken sowie lichtbedingter Hautalterung.

Med Beauty Swiss, MBR sowie Cellcosmet sind die führenden Unternehmen auf dem Markt der Cosmeceuticals. Die Inhaltsstoffe der Produkte basieren auf eigens durchgeführter medizinischer Stammzellenforschung. Alle drei Unternehmen zählen in diesem Fachbereich zu den Pionieren, da ihre High-Tech Produkte gezielt gegen den aktuellen Hautzustand wirken.

Der Schweizer Dermatologe und Inhaber der Kosmetikfirma Med Beauty Swiss, Dr. Gerny, merkt an, dass pflanzliche Stammzellenextrakte beispielsweise das Wachstum der epidermalen Stammzellen fördern. Diese schützen die Haut vor UV-Strahlung und somit zugleich vor Hautalterung. Die Cosmeceuticals zielen darauf ab, am Ursprungsort der Hautprobleme anzusetzen sowie hohe Wirkstoffkonzentrationen mit Hautverträglichkeit zu vereinen.

Cosmeceuticals vereinen hochtechnologisch medizinische Forschung mit effektiver Hautpflege. Auch wenn der Erwerb dieser Produkte wesentlich hochpreisiger ist als bei herkömmlicher Kosmetik, lohnt sich die Investition.

Im Anadore Kosmetik Online Shop finden Sie Cosmeceuticals verschiedener Marken wie Cellcosmet, Sothys, Med Beauty Swiss oder MBR. Außerdem finden Sie die Produkte unter Cosmeceuticals in ihrer eigenen Kategorie bei unseren Beauty Secrets. Dort können Sie auch andere aktuelle Trends wie vegane Kosmetik oder Detox für die Haut entdecken.

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden.

Nach dem Motto: Entdecken – Probieren – Lieben – Entdecken Sie u.a. exklusiven NischendĂĽfte, probieren Sie wirkungsvolle Hautpflege Produkte, und ĂĽberzeugen Sie sich selbst von unseren Kundenservice.

