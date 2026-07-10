Cortado MDM zum fünften Mal in Folge Leader im Bereich Mobile Device Management auf OMR Reviews

Cortados Mobile-Device-Management-Lösung wurde auch im Quartal 03/26 von OMR Reviews als führende MDM-Lösung ausgezeichnet

Cortado Mobile Solutions wurde zum fünften Mal mit ihrer Lösung Cortado MDM von der unabhängigen Bewertungsplattform OMR Reviews mit dem Leader-Badge in der Kategorie Mobile Device Management ausgezeichnet.. Damit erhält Cortado MDM diese Anerkennung bereits zum fünften Mal in Folge. Die Auszeichnung gilt als Beleg für die anhaltend hohe Zufriedenheit der Nutzer.innen und für die langfristige Marktposition der Lösung.

OMR Reviews ist eine der führenden B2B-Softwarebewertungsplattformen im deutschsprachigen Raum. Sie hilft Unternehmen dabei, die passende Business-Software zu finden, indem sie konkreten Bewertungen von Anwender.innen als Kriterium für die Auszeichnung nutzt. tet. Auf Basis dieser Bewertungen vergibt OMR Reviews unter anderem das Leader-Badge an die Anbieter, die in ihrer jeweiligen Softwarekategorie am besten abschneiden.

Für die erneute Platzierung von Cortado MDM als Leader im Mobile Device Management wurden unter anderem folgende Aspekte von Anwender.innen besonders positiv hervorgehoben:

– Benutzerfreundlichkeit der Anwendung

– Kundensupport

– Erfüllung der Anforderungen

– Einfache Einrichtung

„Dass wir zum fünften Mal in Folge als Leader ausgezeichnet werden, freut uns besonders, weil hinter dieser Auszeichnung die Bewertung durch unsere Kunden steht“, so Michael Rödiger, Geschäftsführer der Cortado Mobile Solutions GmbH. „Sie zeigt uns, dass wir mit Cortado MDM den richtigen Weg gehen: eine Lösung, die im Alltag von IT-Teams wirklich funktioniert und Zeit spart. Diese Kontinuität bestärkt uns darin, Cortado MDM konsequent weiterzuentwickeln und noch enger an den Bedürfnissen unserer Nutzer.innen auszurichten.“

Cortado MDM kann 14 Tage kostenlos und unverbindlich getestet werden.

Über Cortado Mobile Solutions

Cortado Mobile Solutions GmbH ist ein führender Anbieter von Mobile-Device-Management-Lösungen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen unterstützt Organisationen weltweit dabei, ihre mobilen Geräteflotten sicher, effizient und datenschutzkonform zu verwalten.

Mit der MDM-Plattform von Cortado können IT-Abteilungen iOS-, iPadOS-, Android- und macOS-Geräte zentral steuern, Richtlinien umsetzen und Anwendungen bereitstellen – unabhängig vom Standort der Mitarbeitenden. Dabei steht Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt: Die Lösung ist schnell implementiert, intuitiv bedienbar und entlastet IT-Teams im Arbeitsalltag.

Cortado Mobile Solutions entwickelt seit über zehn Jahren Lösungen für modernes Gerätemanagement und steht für Datenschutz, Qualität und Zuverlässigkeit „Made in Germany“. Das Hosting erfolgt in Deutschland und erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards.

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Silke Kluckert

Alt-Moabit 91 a

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