Corporate Circle Alliances – Bernhard Schindler

Unternehmerische Hilfe zur Selbsthilfe

Röttenbach / Wien / Zürich – Mit einem klaren Anspruch und einem erprobten Konzept startet Unternehmer, Investor und Netzwerker Bernhard Schindler gemeinsam mit seinem Team und Partner Andreas Wagner eine neue Initiative, die das klassische Verständnis von Netzwerken radikal neu denkt: die Corporate Circle Alliances.

Startschuss ist der 1. Mai 2026. Klein. Präzise. Wirkungsvoll. Im Zentrum steht ein bewusst reduziertes, aber hochwirksames Format: 16 Unternehmer pro Circle. Eine Region. Klare Struktur. Sofortige Interaktion. Keine Großevents. Kein oberflächliches Netzwerken.

Stattdessen: tiefe Verbindungen, schnelle Ergebnisse und echte Geschäftsbeziehungen.

„Wir müssen raus aus dem reinen Reden. Rein ins Machen. Der Mittelstand braucht keine Visitenkarten-Sammler, sondern belastbare Partnerschaften“, so Schindler.

Jeder Corporate Circle arbeitet entlang von sechs klar definierten, strategischen Themenfeldern, die sich direkt an den Herausforderungen und Zukunftsfragen des Mittelstands orientieren:

Green Business – Nachhaltigkeit, ESG, Zukunftsfähigkeit

AI Ready – Künstliche Intelligenz und digitale Transformation

Next Level Health – Leistungsfähigkeit, Resilienz, Energie

HR People First – Mitarbeitergewinnung, Führung, Kultur

Brand & Sales – Positionierung, Vertrieb, Wachstum

Digital Shield – Sicherheit, Daten, Schutz vor digitalen Risiken

Diese Struktur sorgt dafür, dass jeder Circle nicht nur vernetzt, sondern konkret arbeitet, entwickelt und umsetzt.

Das neue Matchformat: Getestet. Bewiesen. Skalierbar. Die Corporate Circle Alliances basieren auf einem neuen Matchmaking-Ansatz, der bereits in drei intensiven Feldversuchen erfolgreich getestet wurde.

Das Ergebnis:

Sofortige Interaktion zwischen den Teilnehmern

Schnelle Identifikation von Synergien

Direkte Geschäftsansätze innerhalb kürzester Zeit

„Dieses Format hat sich nicht nur bewährt – es hat eingeschlagen. Wir sehen, wie schnell aus Gesprächen echte Deals entstehen“, erklärt Andreas Wagner.

Bereits zum Start sind 14 Corporate Circles in konkreter Planung – regional verankert, strategisch ausgerichtet und mit klarer Umsetzungskraft. Das Ziel: Ein flächendeckendes Netzwerk aus leistungsstarken Unternehmer-Circles – regional stark, überregional verbunden. Internationaler Rollout: Schweiz und Österreich im Fokus Parallel zum Deutschland-Start erfolgt die Expansion in den deutschsprachigen Raum:

Schweiz: Am 28. April 2026 startet der SCHINDLER Circle Schweiz mit eigenem Geschäftsleiter.

Bereits zum Launch sind erste sieben Kantone aktiv eingebunden.

Österreich: Auch hier beginnt der Aufbau mit einem dedizierten Geschäftsleiter und klarer Wachstumsstrategie.

Für Bernhard Schindler ist die Mission eindeutig: „Wir brauchen mehr denn je echte Vernetzung im Mittelstand. Nicht Berater unter sich. Nicht Theorie. Sondern Unternehmer, die miteinander arbeiten, voneinander lernen und gemeinsam wachsen.“ Die Corporate Circle Alliances sind damit weit mehr als ein weiteres Netzwerkformat. Sie sind ein operatives System für Zusammenarbeit, Wachstum und Zukunftssicherung.

Mit den Corporate Circle Alliances entsteht ein neues Kapitel der Unternehmervernetzung:

regional verankert, thematisch fokussiert, sofort wirksam. Ein Modell, das nicht auf Masse setzt – sondern auf Qualität, Geschwindigkeit und echte Ergebnisse.

Start: 1. Mai 2026. Gestern das erste große Auftaktmeeting in Wien, im Hotel Steigenberger Herrenhof. Wahrlich eine große Geschichte, wie dies Mag. Dr. Robert Mayer auf den Punkt brachte. Die Bewegung hat begonnen.

Der SCHINDLER Circle ist die Heimat für Unternehmer:innen, die echten Fortschritt wollen. Mit Bernhard als persönlichem Sparringspartner entwickelst du monatlich live und persönlich neue Brands, gehst mutige Wege in deiner Positionierung, entfaltest klare Strategien, öffnest ungeahnte Türen und bringst sogar neue Produkte konsequent auf die Straße. Dazu kommen die starken Matches der legendären Powerdays und die Fähigkeit, deine unternehmerische Helikopterperspektive zu schärfen.

Kontakt

Innovation Circle Managementgesellschaft mbH

Andreas Wagner

Gewerbering 38a

91341 Röttenbach

+49 9195 936 4440



https://schindler-circle.de/

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