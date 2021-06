Coronapoint erweitert NRW Testinfrastruktur mit neuem Corona Testzentrum in Moers

Köln 08.06.2021,

Neue Testmöglichkeit direkt in der Moerser Innenstadt: Das Coronapoint Corona Testzentrum Moers bietet die kostenlosen Bürgertests mit und ohne Terminreservierung. Online-Terminreservierung erfolgt über die Webseite: www.coronapoint.de/corona-testzentrum-moers

Um eine corona-sichere Eröffnung von Hotels, Restaurants, Fitnesszentren etc. zu ermöglichen, muss die Impfkampagne weiterhin mit breiten Corona Testungen begleitet werden. Hierfür ist es notwendig, dass die Städte und Gemeinden rechtzeitig eine Corona Testinfrastruktur aufstellen, damit den Einwohnern mit den Öffnungen und den damit steigendem Testbedarf lange Warteschlangen vor den Testanbietern erspart bleiben. Testende Ärzte und Apotheken können durch Corona Testzentren, welche über höhere Testkapazitäten verfügen, unterstützt werden. Das Unternehmen PAS Solutions GmbH hat mit dem Projekt Coronapoint besonders die Teststruktur in NRW erweitert. Mit dem Corona Testzentrum Moers nimmt eine weitere Coronapoint Teststation ihren Betrieb in NRW auf.

In dem Corona Testzentrum Moers werden kostenlos Antigen-Schnelltests mit und ohne Terminreservierung durchgeführt. Die sogenannten Bürgertest sind für alle Personen unabhängig von der Staatsbürgerschaft, dem Wohnort oder Aufenthaltsort kostenlos und können auch mehrmals pro Woche genutzt werden. Durch die Integration der Coronapoint eigenen Software mit Ausweisscannern müssen auch Personen, die sich spontan testen lassen wollen, nicht lange warten. Testpersonen müssen so zumeist nicht länger als 2 Minuten im Corona Testzentrum Moers verbringen. Nach dem Test können die Testpersonen das COVID-19 Testzentrum Moers auch sofort verlassen. Das Testergebnis wird ca. 20 Minuten später via passwortgeschützter E-Mail auf Deutsch und Englisch ausgestellt. Zusätzlich kann das Testergebnis auch über einen individuellen QR-Code, welcher allen Testpersonen ausgehändigt wird, abgerufen werden. Da für den Eintritt in bestimmten Einrichtungen oder für bestimmte Veranstaltungen der Corona Test nicht älter als 24 oder 48 Stunden sein darf ist der Testzeitpunkt, d.h. die Uhrzeit der Probenentnahme, auf den Testzertifikaten des Corona Testcenter Moers auch stets vermerkt.

Nutzer der Corona Warn App erhalten Coronapoint Testergebnisse zudem auch immer in der App ausgestellt, sodass Sie diese direkt auf dem Smartphone mit sich führen können. Alle Coronapoint Testzentrum Moers Kunden erhalten zu jedem Schnelltest immer eine gratis FFP-2 Maske dazu.

Die Öffnungszeiten des Moerser Schnelltestzentrums sind: Montag – Freitag, 07:00 – 20:00 Uhr, Samstag, 09:00 – 18:00 Uhr, Sonntag u. Feiertag, 10:00 – 16:00 Uhr.

Corona Testzentrum Moers Adresse: Homberger Str. 73, 47441 Moers

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

