Coronapoint eröffnet wieder das Corona Testzentrum Solingen

Köln, 08.10.2021

Coronapoint ist zurück in Solingen mit neuem Standort: Das Corona Testzentrum Solingen eröffnet wieder am 09.10., um 12 Uhr in der Düsseldorfer Straße 108-120, 42697 Solingen-Ohligs. Ab Montag kosten die Schnelltests im Zentrum 14,90 EUR. Kostenlose Schnelltests gibt es weiterhin für ausgewählte Gruppen. Express PCR-Labortests für 89,90 gibt es mit Testergebnis am selben Tag bis 23 Uhr. Termine können über www.coronapoint.de/solingen getätigt werden.

Viele Kunden, die regelmäßig vor der Arbeit einen Corona Schnelltest in einem Corona Testzentrum machen, wundern sich aktuell, wie es nach dem 11. Oktober mit Eintritt der neuen Corona Testverordnung und der zu erwartenden Schließung viele Testzentren weiter geht. Die Coronapoint Corona Teststation Solingen, welche sich vorher auf dem Ohligser Markt befand, wird für die Solinger auch nach dem 11. Oktober wieder und weiterhin zur Verfügung stehen – mit neuem Standort ca. 200 m weiter in der Düsseldorfer Straße 108-120. Die Corona Schnelltests bleiben auch nach dem kommenden Montag für alle unter 18 Jahren (mit Personalausweis), Schwangere (mit Mutterschaftspass oder ärztlichem Nachweis) sowie Impfunfähige (mit Nachweis bzw. Impfunfähigkeitsbestätigung im Original) weiterhin in allen Coronapoint Testzentren kostenlos. Für alle anderen Personen kostet der Antigen-Schnelltest im COVID-19 Testzentrum Solingen ab Montag 14,90 EUR.

Für Urlauber und alle Personen, die schnell Gewissheit brauchen, führt das Corona Testcenter Solingen nun mehr auch Express PCR-Tests für 89,90 EUR mit Ergebnis am selben Tag bis 23 Uhr im Angebot. Um das Ergebnis am selben Tag zu erhalten, müssen Kunden die Abstrichzeiten im Buchungsformular des Solinger Testzentrums beachten. Die Coronapoint Testzertifikate werden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ausgestellt und können auch als Reisedokumente verwendet werden. Darüber hinaus lassen sich die Ergebnisse auch in der Corona-Warn-App anzeigen.

Die Corona Teststation Solingen auf der Düsseldorfer Straße 108-120, 42697 Solingen-Ohligs, ist ab Samstag, den 09.10.2021, 12 Uhr wieder für alle Kunden da. Kostenlose Parkmöglichkeiten für Kunden gibt es direkt hinter dem Testzentrum. Die regulären Öffnungszeiten des Coronapoint Testzentrum Solingen sind: Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 9-20 Uhr, So. u. Feiertag 10-16 Uhr. Das Testzentrum ist auch von den Stadtteilen Solingen-Merscheid, Solingen-Wiedenkamp sowie von Haan und Wuppertal-Vohwinkel aus gut zu erreichen.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

