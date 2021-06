Coronapoint eröffnet Corona Testzentren in Leverkusen Rheindorf, Wiesdorf und Opladen

Köln 07.06.2021

Coronapoint erweitert Leverkusens Corona Testinfrastruktur: PAS Solutions GmbH eröffnet mit dem Projekt Coronapoint weitere Corona Testzentren für PCR-Labortests sowie kostenlose Antigen-Schnelltests in den Leverkusener Stadtteilen Opladen, Wiesdorf und Rheindorf.

Mit sinkenden Inzidenzwerten und bundesweiten Lockerungen der Corona Vorschriften steigt die Mobilität in Deutschland und damit auch die Nachfrage nach Corona Tests. Veranstalter sowie Restaurant- und Hotelbetreiber setzen für die Rückkehr in den betrieblichen Alltag auf Corona Tests für die Mitarbeiter, Besucher und Kunden. Aufgrund der fortschreitenden Impfkampagne und der Aufhebung der Priorisierung testen Ärzte jedoch weniger und impfen mehr. Die benötigten Testkapazitäten können von Apotheken allein nicht bewältigt werden: Das Kölner Unternehmen PAS Solutions GmbH unterstützt die örtliche Testinfrastruktur in Leverkusen mit gleich drei Corona Testzentren in den Stadtteilen Opladen, Wiesdorf und Rheindorf.

In den Coronapoint Corona Testzentren in Leverkusen werden Corona Tests mit und ohne Termin angeboten. Um den Aufenthalt im Testzentrum für alle Personen so kurz wie möglich zu halten und lange Warteschlangen für Personen ohne Termin zu vermeiden, hat Coronapoint ein eigenes Buchungssystem entwickelt, welches zusammen mit Ausweisscannern den Ablauf im Corona Testzentrum Leverkusen beschleunigt. Testpersonen können direkt nach dem Test das COVID-19 Testzentrum Leverkusen verlassen – Testergebnisse werden via passwortgeschützter E-Mail und QR-Code mitgeteilt. Die Antigen-Schnelltests können von allen Personen – unabhängig von der Staatsbürgerschaft, Wohnort oder Aufenthaltsort – mehrmals pro Woche kostenlos genutzt werden.

Durch Integration der Corona Warn App in das Coronapoint System werden den Nutzern der App die Schnelltestergebnisse direkt in der App angezeigt, sodass diese bei Restaurant oder Kino Besuchen bequem auf dem Smartphone vorgezeigt werden können. Das Ergebnis der RT-PCR-Tests erfolgt direkt durch das kooperierende Partnerlabor und kann für Reisen, Flüge und offizielle Anlässe verwendet werden. Um das PCR-Testergebnis im Laufe des nächsten Tages nach Abstrich zu erhalten sind die spätesten Abstrichzeiten im Buchungsformular zu beachten. Die Online Terminreservierung erfolgt über die Webseite. Alle Testpersonen der Coronapoint Corona Testcenter in Leverkusen erhalten zu Ihrem Test eine gratis FFP-2 Maske dazu. In Hinblick auf die Sommermonate sowie die Ferien bietet Coronapoint seinen Kunden lange Öffnungszeiten sowohl werktags als auch am Wochenende sowie an Feiertagen: Montag – Freitag, 07:00 – 20:00 Uhr, Samstag, 09:00 – 20:00 Uhr, Sonntag u. Feiertag, 10:00 – 16:00 Uhr.

Bereits eröffnet: Coronapoint Corona Testzentrum Leverkusen – Wiesdorf, Marktplatz, 51373 Leverkusen

Bereits eröffnet: Coronapoint Corona Testzentrum Leverkusen – Opladen, Opladener Marktplatz, 51379 Leverkusen

Eröffnung am 09.06., um 12 Uhr: Coronapoint Corona Testzentrum Leverkusen – Rheindorf, Pützdelle 2 (Parkplatz Rossmann), 51371 Leverkusen

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

