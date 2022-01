Coronapandemie macht Händler fit für die Zukunft

Online Marketplace in der Nachbarschaft

Duisburg: Einen stationären Einzelhandel zu führen, ist schon eine Herausforderung für sich. Aber die Coronapandemie mit all ihren Einschränkungen und unberechenbaren Auswirkungen hat gezeigt, dass Händler und Dienstleister noch flexibler sein und neue Vertriebswege suchen müssen.

Digitalisierung und online einkaufen sind hier die Zauberworte! Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich sind dabei zu verzeichnen. Die ganz Großen auf dem Markt haben es bereits vorgemacht, aber wie soll der kleine Einzelhändler dabei mithalten? Alleine eine Website aufzubauen, die für alle präsent sein soll, ist sehr teuer und aufwendig. Aber gerade in der Coronakrise verlangen viele Kunden einen digitalen Unternehmensauftritt. Besser noch, man kann die Produkte auch gleich online bestellen. Vor diesem Problem stehen jetzt viele Einzelhändler. Mit Facebook, Instagram und Co. alleine zieht man den Kürzeren und ohne Werbung bzw. gezieltes Marketing kann man die durch die Pandemie gesunkenen Umsätze nicht kompensieren.

Auch regional gibt es einen großen Bedarf bei den Kunden. In diesem Zusammenhang kam dem Inhaber der Duisburger Boutique für Damenbekleidung und Accessoires „Mode in Moda“ eine zündende Idee. „Warum schließen sich nicht die Händler regional zusammen und präsentieren sich in einem gemeinsamen Internetshop?“, fragte sich Ömer Baskaya, Inhaber der Wanheimerorter Boutique.

Im Rahmen eines Förderprojektes des Landes NRW „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen denken“ entwickelte er einen Onlineshop, der auch regionalen Händlern offen stehen soll. So entstand ein Online-Marketplace um GEMEINSAM online präsent zu sein. Die Fachhändler können durch den Onlineshop mehr Kunden erreichen und ihren Umsatz, der durch die Pandemie verloren ging, wieder steigern. Die Kunden können bequem von zuhause aus im Shop stöbern, sich online informieren, einkaufen oder dann einfach direkt im Shop vorbeischauen. Durch die Regionalität können Kunden auch digital bestellen und die Ware vor Ort abholen. Je nach Wunsch der Kunden. Das macht den Handel flexibel und fit für die digitale Zukunft.

Die Vorteile der Partnerunternehmen im Überblick:

– keine Investitionskosten für einen eigenen Shop (z.B. Erstellung, Wartung)

– Ihr Geschäft ist online 24/7 geöffnet

– Keine eigenen Werbeausgaben (dafür werben wir für Sie auf Google Ads, Instagram, YouTube, Facebook)

– Umsatzerhöhung durch neue Kundengruppen, auch durch Partnerunternehmen

Unternehmen können ganz ohne Risiko mitmachen. Nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ freut sich Ömer Bakaya auf eine rege Teilnahme.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter www.getirozaman.com oder Telefon 0176-831 831 29

Gemeinsame Vermarktungsplattform in Form eines Online-Marketplace für Fachhändler und Dienstleister. Gemeinsam können über den Onlineshop Produkte und Dienstleistungen angeboten werden.

Durch die Regionalität können Kunden auch digital bestellen und die Ware vor Ort abholen. Je nach Wunsch der Kunden. https://getirozaman.com

Kontakt

Mode in Moda

Ömer Baskaya

Düsseldorfer Str. 500

47055 Duisburg

+49 176 83183129

info@getirozaman.com

https://getirozaman.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.