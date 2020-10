Corona und digitale Geschäftsmodelle: SEO und SEA als Rettung und Chance in der Krise

08.10.2020, Düsseldorf – Nachdem Deutschland die erste Pandemiewelle überwunden hat, steht man nach den anfänglichen Lockerungen vor der nächsten. Dabei hat der Lockdown und die damit verbundenen vorübergehenden Schließungen der Geschäfte viele Anbieter in den E-Commerce getrieben. Die Folge: Der Online-Markt boomt.

Die Online-Marketing Agentur Semtrix aus Düsseldorf begleitet Kunden in diesen speziellen Zeiten gezielt beim Ausbau der Marketingmaßnahmen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Suchmaschinenwerbung und die Suchmaschinenoptimierung. Die Maßnahmen werden je nach Umstand der aktuellen Geschäftslage zielgerichtet auf den Wiederaufbau der Umsätze oder die Erweiterung des Geschäftes ausgelegt.

Professionelle Herangehensweise in der Krise unabdinglich

Die Wichtigkeit einer professionellen Herangehensweise wird dabei durch den großen Konkurrenzkampf in den einzelnen Branchen deutlich. Die kurzfristig zu erreichende überregionale Sichtbarkeit für Onlineshops oder die Auffindbarkeit durch die lokale Suchmaschinenoptimierung können über das Überleben eines Unternehmens entscheiden.

SEA und Google Shopping immer relevanter

Hinzu kommt spätestens seit der Ankündigung von Google Anfang April das Optimieren von Produktinhalten für das kostenlose Google-Shopping sowie das damit verbundene SEA. Seit Anfang Mai spielt Google wieder kostenlose Listings im Google Shopping-Feed aus. Dies ist besonders in der Corona-Zeit eine große Chance für Unternehmen, die jetzt auf Produktverkäufe über Online-Kanäle angewiesen sind. Die dazu notwendige Optimierung des Produktdatenfeeds kann dabei effektiv mit der Optimierung der Suchmaschinenwerbung verbunden werden.

Mit ihrem Hauptsitz in Düsseldorf und weiteren Niederlassungen in Essen und Nürnberg ist die Semtrix GmbH ein kompetenter Partner in den Bereichen SEO, Suchmaschinenmarketing, Online-Reputation Management, Amazon Optimierung oder Social Media. Für Semtrix steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle, daher nutzt die Agentur ihre Expertise als Full-Service-Agentur um ihren Kunden stets ein personalisiertes Angebot zu erstellen.

Kontakt

Semtrix GmbH

Lucas Jantz

Rethelstraße 38

40237 Düsseldorf

0211 688 535 0

info@semtrix.de

http://www.semtrix.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.