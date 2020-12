Corona-Testzentrum in Siegburg für Schnelltests und PCR-Tests gestartet

In zentraler Lage im ehemaligen Opel Autohaus Bässgen, Frankfurter Straße in Siegburg, eröffnete die Medicare ein COVID-Testzentrum, um nun auch im Raum Siegburg für schnelle Sicherheit zu sorgen.

30. Dezember 2020 “Der zentrale Standort in unmittelbarer Bahnhofsnähe, gegenüber dem Kreishaus, und ein gepflegtes Ambiente waren uns bei der Wahl des Standortes besonders wichtig. Schließlich handelt es sich um eine medizinische Dienstleistung, die wir anbieten, entsprechend hoch sollte der Standard sein und dafür stehen wir”, erläutert Thomas Fasshauer, Stay Safe GmbH, die hinter Medicare steht.

Im COVID-19 Testzentrum, das Medicare in Siegburg betreibt, können sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests durchgeführt werden. Eine Terminvereinbarung ist für beide Tests online und telefonisch kurzfristig möglich. Das Testzentrum ist ganztätig auch über die Feiertage erreichbar.

Für die Betreiber sind Sicherheit und Zuverlässigkeit besonders wichtig. “Immer wieder hören wir, dass Patienten mit ihren Testergebnissen allein gelassen werden. Das ist bei uns anders. Wird bei einem Patienten in einem Schnelltest ein positives Ergebnis ermittelt oder ist das Ergebnis trotz aller Sorgfalt nicht eindeutig, wird kurzfristig ein PCR-Test ermöglicht, um entsprechende Sicherheit zu haben. Zudem sind wir zuverlässig für den Patienten erreichbar”, betont Fasshauer. Das Testzentrum informiert auch unmittelbar das zuständige Gesundheitsamt, sollte ein positives Testergebnis vorliegen, der Patient muss sich um nichts kümmern.

“Wir beantworten jede Mail”, macht Fasshauer deutlich. Dies entlastet die Gesundheitsämter der Region und sorgt für aufgeklärte und informierte Patienten. Hierfür bietet Medicare an allen Standorten eine Hotline an. Neben Siegburg sind dies in der Region noch Bonn und Troisdorf. So lassen sich eventuelle Fragen schnell und unkompliziert beantworten. Bundesweit findet man Medicare Testzentren in Köln, Aachen, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Berlin, Frankfurt, München und Regensburg.

Während das Ergebnis eines Schnelltests bereits nach 15 Minuten vorliegt und dem Patienten per Mail nach Hause geschickt wird, erhält dieser das Ergebnis eines PCR-Tests in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden übermittelt. Die Proben des PCR-Test aus Mund- und Rachenabstrich werden in einem Kölner Labor innerhalb von 24 – 48 Stunden ausgewertet.

Mit bis zu vier Kabinen hat der Standort Siegburg eine Kapazität von über 600 Tests täglich.

Die Tests kosten 39,90 EUR, für den PCR-Test kommen hier 75,- EUR Laborkosten hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.covid-testzentrum.de/siegburg

https://www.covid-testzentrum.de/bonn

https://www.covid-testzentrum.de/troisdorf

