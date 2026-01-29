CoreView: Mehr Sicherheit und bessere Governance für Microsoft-365-Tenants

Mit Tenant Resilience und Tenant Management stehen zwei spezifische Lösungen für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung

CoreView bietet mit Tenant Resilience und Tenant Management ab sofort zwei neue Lösungen für den Schutz und das Management von Microsoft-365-Tenants über seine CoreView One-Plattform an. Bei fast zwei Dritteln (63 %) der Microsoft-365-Tenants wird der Least-Privilege-Ansatz nicht umgesetzt. Gleichzeitig meldet Microsoft zunehmende Manipulationen von Konfigurationen bei Identitäts- und Gerätemanagementdiensten. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Schutz und die Wiederherstellung des Tenants zunehmend an Bedeutung. Dabei richten sich die beiden neuen Produkte an unterschiedliche Gruppen, die für Microsoft 365 verantwortlich sind: Sicherheitsteams, die sich auf den Schutz und die Wiederherstellung von Tenants konzentrieren, und operative Teams, die für die tägliche Governance und Verwaltung zuständig sind.

„Viele Unternehmen glauben, dass ihre Microsoft-365-Umgebung geschützt ist, bis eine einzige Konfigurationsänderung oder ein Konto mit zu weit gefassten Berechtigungen diese Annahme widerlegt“, erklärt Andrea Sivieri, Chief Product Officer von CoreView. „Microsoft 365 ist längst zu einer kritischen Infrastruktur geworden. Allerdings gefährden Konfigurationsänderungen und unkontrollierte Zugriffsrechte die Sicherheit der Tenants wesentlich häufiger, als den meisten bewusst ist. Durch eine konsequente Kontrolle der Konfigurationen und Berechtigungen können Unternehmen ihre Tenants effektiv schützen und Microsoft 365 auch bei zunehmender Komplexität sicher und in großem Umfang betreiben.“

Tenant Resilience und Tenant Management werden über die CoreView-Plattform bereitgestellt. Sie adressieren Konfigurationsrisiken, zu weit gefasste Administratorrechte und die operativen Herausforderungen, vor der Unternehmen stehen, wenn sie Microsoft-365-Umgebungen unter Druck schützen und wiederherstellen müssen.

CoreView Tenant Resilience

Tenant Resilience stärkt die Widerstandsfähigkeit des Tenants und hilft den Sicherheitsverantwortlichen dabei, Vorfällen auf Tenant-Ebene effektiv zu begegnen, die durch traditionelle SaaS-Security-Tools nicht abgedeckt werden. Die Lösung:

schränkt übermäßige Administratorenrechte ein und reduziert so die Auswirkungen durch kompromittierte privilegierte Konten

identifiziert unbefugte oder riskante Konfigurationsänderungen, welche die Sicherheitskontrollen untergraben können

stellt nach einem Vorfall die gewünschte Tenant-Konfiguration wieder her

sichert die Betriebskontinuität auch in herausfordernden Situationen wie Angriffen, Audits oder groß angelegten Änderungen ab

CoreView Tenant Management

Die neue Lösung unterstützt Teams, die für die Verwaltung von Microsoft-365-Umgebungen in großem Maßstab verantwortlich sind. Durch die Automatisierung routinemäßiger Governance- und administrativer Kontrollen trägt Tenant Management dazu bei, den Betriebsaufwand und menschliche Fehler zu reduzieren. Unternehmen, die große, komplexe oder Multi-Tenant-Microsoft-Umgebungen verwalten, können nun:

die Transparenz und Kontrolle über Benutzer, Lizenzen und delegierte Administration aufrechterhalten

die operative Komplexität reduzieren, welche Reaktionszeiten verlangsamt und das Risiko bei Vorfällen erhöht

eine konsistente Governance in verteilten oder sich schnell verändernden Umgebungen durchsetzen

einen sicheren täglichen Betrieb ermöglichen, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen

Weitere Informationen zu CoreView Tenant Resilience und CoreView Tenant Management finden sich unter https://www.coreview.com/product-tour

CoreView unterstützt Unternehmen beim Schutz, der Verwaltung und der Optimierung komplexer Microsoft-365-Umgebungen. Die Plattform verhindert Fehlkonfigurationen, reduziert übermäßige Benutzerrechte und ermöglicht die Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen. Gleichzeitig identifiziert sie Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. Dabei spielt es keine Rolle, ob mehrere Tenants verwaltet oder in einer einzigen Umgebung konsolidiert werden. CoreView wurde 2014 gegründet und wird weltweit von über 4.000 Unternehmen eingesetzt, darunter einige der größten Microsoft-Tenants. Weitere Informationen unter https://www.coreview.com/

Firmenkontakt

CoreView

Anna Michniewska

Corso Como 15

20154 Milano

+39.02.89059022



https://www.coreview.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 302

80687 München

0162 916 5189



https://weissenbach-pr.de/