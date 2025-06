Corendon Airlines fliegt ab November 2025 neu nach Sharm el Sheikh

Jeweils zweimal pro Woche ab Düsseldorf, Hannover und Nürnberg – Ägypten wird zweitwichtigstes Corendon-Ziel im nächsten Winter

Die beliebte Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines setzt den Wachstumskurs fort und nimmt ein neues Urlaubsziel in den Winterflugplan 2025/2026 auf: Sharm el Sheikh (SSH). Das gefragte ägyptische Badeparadies an der Südspitze der Sinai-Halbinsel begeistert mit traumhaften Stränden und erstklassigen Tauchspots.

Ab November 2025 fliegt Corendon Airlines ab den deutschen Basen Düsseldorf, Hannover und Nürnberg jeweils dienstags und freitags nach Sharm el Sheikh. Damit baut die Airline ihr Streckennetz nach Ägypten zusätzlich aus und bedient neben den bewährten Zielen Hurghada und Marsa Alam künftig ein drittes Ziel in dem Land am Nil.

„Wir freuen uns über eine starke Nachfrage für Reisen nach Ägypten, gerade auch von unseren Veranstalterpartnern“, erläutert Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Dank der neuen Flüge nach Sharm el Sheikh wird Ägypten während des Winters 2025/2026 nach der Türkei die für uns zweitwichtigste Destination.“

Mit derzeit 26 Abflugorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet Corendon Airlines eine große Auswahl an Sonnenzielen in beliebten Ferienländern wie der Türkei, Spanien/Kanarische Inseln, Griechenland, Marokko sowie Ägypten.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

