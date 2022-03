CoreAVI auf dem IoT Solutions World Congress 2022

Funktional sichere Lösungen für industrielle Applikationen – Stand 179

Tampa (USA), März 2022 – Das US-amerikanische Unternehmen CoreAVI, Entwickler von funktional sicheren Software-Stacks, stellt seine sicheren Grafik- und Rechenlösungen für industrielle und autonome Applikationen auf dem IoT Solutions World Congress 2022 (10.-12. Mai in Barcelona, Spanien) aus – in der GV Hall P4, Level 0 Street A Stand 179.

CoreAVI präsentiert verschiedene Industrie- und Automobil-Demos, auf denen ihr funktional sicherer Grafik- und Rechentreiber VkCore SC Vulkan läuft, der auf offenen Standards basiert. Zudem stehen die ComputeCore-Rechenbibliotheken für sicherheitskritische Umgebungen im Fokus. Die Demos beinhalten die Technologien wichtiger Industriepartner und liefern Lösungen für reale Probleme in allen industriellen Marktsegmenten.

CoreAVI bietet nach IEC 61508 und ISO 26262 zertifizierbare Grafik- und Rechenlösungen für komplexe (autonome) Systeme, die für alle Industriesegmente und Automobilmärkte entwickelt werden. Mit seinen integrierten Lösungen und einem breiten Ökosystem an Partnern zielt das Unternehmen darauf ab, den Kunden Lösungen anzubieten, die skalierbar, risikoarm und kostengünstig sind und die Time-to-Market beschleunigen.

Demos am Stand von CoreAVI:

NXPs i.MX 8 mit VkCore SC Vulkan-basiertem Grafik- und Rechen-Treiber von CoreAVI mit VkCoreGL SC2 OpenGL SC2-Bibliotheken und der Automotive-Cluster-Applikation GLStudio von DiSTI.

AMDs Ryzen Embedded V2000 Prozessor mit CoreAVIs VkCore SC Vulkan-basiertem Grafik- und Rechen-Treiber mit VkCoreGL SC2 OpenGL SC2 Bibliotheken und der Basemark Automotive Test Suites (BATS) Applikation.

AMDs Ryzen Embedded V2000 Prozessor mit CoreAVIs ComputeCore Bibliothek, welche die Rechenkapazitäten des Geräts nutzt, um fortschrittliche KI-Algorithmen wie Support Vector Machines (SVM) auszuführen, und gleichzeitig auf die Grafikkapazitäten des Geräts zurückgreift, um die Ergebnisse mithilfe der Vulkan-API zu visualisieren.

„CoreAVI freut sich darauf, das erste Mal auf dem IoTSWC auszustellen“, sagt Neil Stroud, Vice President, Marketing and Business Development bei CoreAVI. „Die Messe ist eine wichtige Veranstaltung für uns auf dem europäischen Markt und wir freuen uns darauf, die neuesten funktional sicheren Lösungen in Form von mehreren Demos zu präsentieren. Sie zeigen die Expertise unserer Lösungen und unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“

CoreAVI ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von sicherheitskritischen Grafik- und Computing-Software-Treibern und -Bibliotheken, Embedded System-on-Chip- und diskreten Grafikprozessor-Komponenten sowie zertifizierbarer Plattform-Hardware-IP. Die umfassende Software-Suite von CoreAVI ermöglicht die Entwicklung und den Einsatz kompletter sicherheitskritischer Lösungen für Anwendungen in der Automotive-Branche, der Industrie sowie der Luft- und Raumfahrt, die eine Zertifizierung auf höchstem Integritätsniveau in Verbindung mit einem vollständigen Lifecycle-Support erfordern. Die Lösungen von CoreAVI unterstützen sowohl Grafik- als auch Computing-Anwendungen, einschließlich sicherer Autonomie, maschinellem Sehen und KI in den Märkten für Automotive, unbemannte Fahrzeuge und industrielles IoT sowie kommerzielle und militärische Avionik-Systeme.

Firmenkontakt

CoreAVI

Mary Beth Barrans

400 North Tampa Street, Suite 2850

33602 Tampa, Florida

+1 888-330-5376

sales@coreavi.com

http://www.coreavi.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Beate Lorenzoni-Felber

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122/55917-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Shutterstock 1190801794 / Scharfsinn