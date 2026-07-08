Controlware und Swiss Post Cybersecurity bieten 24×7-SOC-Services auf Splunk Basis

Dietzenbach, 7. Juli 2026 – Mit Blick auf die kontinuierliche Verschärfung der Bedrohungslage, steigende Compliance-Anforderungen und den anhaltenden Mangel an Security-Fachkräften baut Controlware das Managed Security Portfolio weiter aus: Gemeinsam mit Swiss Post Cybersecurity bietet der IT-Dienstleister ab sofort Managed 24×7-SOC-Services auf Basis von Splunk Enterprise Security an. Das Angebot richtet sich an mittelständische und große Unternehmen sowie an Behörden, die rund um die Uhr auf einen professionellen Security-Betrieb angewiesen sind, aber keine eigenen SOC-Strukturen aufbauen und betreiben möchten.

Security Operations Center (SOC) sind eine zentrale Komponente jeder wirksamen Cyberabwehr-Strategie. Gleichzeitig erfordert der Aufbau und Betrieb eines eigenen SOC erhebliche Investitionen in Personal, Prozesse und Technologien. Vor allem die kontinuierliche Besetzung mit qualifizierten Security-Analysten stellt viele Unternehmen vor organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen. „Viele Unternehmen erkennen die Notwendigkeit einer durchgängigen Sicherheitsüberwachung, verfügen aber schlichtweg nicht über die Ressourcen, ein eigenes 24×7-SOC aufzubauen und dauerhaft zu betreiben“, erklärt Christopher Gasteier, Teamleiter Business Development Operational Technology (OT) bei Controlware. „Mit dem Ausbau unseres Managed Service-Angebots ermöglichen wir unseren Kunden in Deutschland einen professionellen Sicherheitsbetrieb auf Splunk Basis, der technologische Expertise, wirtschaftliche Skalierbarkeit und kurze Reaktionszeiten miteinander verbindet.“

Mit den neuen, gemeinsam mit Swiss Post Cybersecurity entwickelten Services erhalten Unternehmen und Behörden Zugang zu einem professionellen, rund um die Uhr überwachten Security-Betrieb auf Basis der etablierten SIEM-Plattform Splunk. Zu den Leistungen gehören die kontinuierliche Überwachung sicherheitsrelevanter Ereignisse, die Analyse und Priorisierung von Security-Vorfällen sowie die operative Unterstützung bei Incident Response. Auf diese Weise lassen sich Bedrohungen frühzeitig erkennen, bewerten und zielgerichtet behandeln.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind zwischen den Partnern klar verteilt: Controlware bringt langjährige Expertise in den Bereichen Splunk, IT-Security und Managed Services mit und verantwortet die Bereitstellung der Splunk Plattform sowie die Betreuung der Kunden. Swiss Post Cybersecurity übernimmt als spezialisierter SOC-Partner und ebenfalls ausgewiesener Splunk Partner den operativen Sicherheitsbetrieb rund um die Uhr. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Service-Erbringung im europäischen Umfeld: Die Leistungen werden von deutschsprachigen Security-Experten aus der Schweiz und Luxemburg erbracht. Ein Offshoring der SOC-Services findet nicht statt.

„Die Nachfrage nach Managed Security Services auf Basis etablierter Plattformen wie Splunk wächst rasant, und Unternehmen suchen nach Betriebsmodellen, die hohe Security-Ansprüche erfüllen und gleichzeitig den Aufwand für das eigene Security-Team reduzieren. Gemeinsam mit Controlware haben wir für den deutschen Markt jetzt ein leistungsfähiges Angebot entwickelt, das diese Anforderungen perfekt abbildet“, sagt Paul Such, CEO der Swiss Post Cybersecurity AG. „Unsere Kunden profitieren so von erfahrenen, deutschsprachigen SOC-Teams, hoher Service-Qualität und klar definierten Prozessen für den Umgang mit Sicherheitsvorfällen.“

Weitere Informationen zu den SOC-Services von Controlware erhalten

Unternehmen und Behörden unter https://www.controlware.de.

Über Swiss Post Cybersecurity AG

Die Swiss Post Cybersecurity AG bietet Security-Lösungen zum Schutz digitaler Informationen und vertraulicher Daten von Unternehmen und unterstützt diese dabei, die steigenden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Die Lösungen – insbesondere die SOC-Services des Cyber Defense Centers – werden in der Schweiz entwickelt und bereitgestellt. Kompetenzen in Governance, Offensive Security, Integration sowie Risk & Compliance ergänzen das Angebot. Rund 150 Mitarbeitende betreuen über 350 Organisationen in Europa. Der Hauptsitz befindet sich in Aarau (CH), mit weiteren Standorten in Morges (CH) und Luxemburg. Die Swiss Post Cybersecurity AG ist eine unabhängige, marktorientierte Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post und entstand 2024 durch den Zusammenschluss zweier bekannter Marktführer: terreActive und Hacknowledge.

Mehr unter https://www.swisspost-cybersecurity.ch/de/

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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