Controlware erweitert Geschäftsführung

Dietzenbach, 19. Oktober 2021 – Michael Küchen verstärkt als CFO die Geschäftsführung von Controlware. Gemeinsam mit CEO Bernd Schwefing verantwortet er die Geschäfte des Systemintegrators und Managed Service Providers.

Michael Küchen ist seit dem 1. Oktober für den kaufmännischen Bereich zuständig. Zusammen mit CEO Bernd Schwefing soll der 43-Jährige die Weiterentwicklung von Controlware vorantreiben.

Die Expertise von Michael Küchen basiert auf einer langjährigen Finanzkarriere bei renommierten Unternehmen. Der ausgebildete Bank- und Diplomkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt am Main mit Schwerpunkt Corporate Finance & Accounting. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem KPMG Advisory in Frankfurt und London (Bereich Transaction Advisory/Corporate Finance) sowie die Unternehmensberatung Roland Berger (Corporate Fi-nance & Transformation). Seit dem Wechsel zum Familienunternehmen KIESEL, das mit mehr als 500 Mio. Euro Umsatz und ca. 1.000 Mitarbeitern zu einem der führenden Systempartner in der Bau- und Umschlagsmaschinenindustrie zählt und wo er zuletzt die Rolle des Kaufmännischen Geschäftsführers innehatte, befasste sich der zweifache Familienvater und CFO mit allen kaufmännischen Bereichen, dem Beteiligungsmanagement sowie Prozessoptimierungsthemen.

“Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben, die vor mir und dem Team liegen – pragmatisches Teamplay in einer Kultur, in der klassische Werte von Familienunternehmen gelebt werden, ist mir dabei besonders wichtig. Ich bringe meine praktische Erfahrung aus dem Projektgeschäft sowie meine branchenübergreifende funktionale und methodische Kompetenz mit ein.” Michael Küchen setzt weiterhin auf profitables Wachstum bei Controlware: “Nichts ist beständiger als der Wandel, gerade in unserer Industrie. Durch die Bündelung unserer individuellen Kompetenzen und des vorhandenen Know-hows können und werden wir diesen Wandel aktiv (mit)gestalten!”

Auch Bernd Schwefing sieht die Erweiterung der Geschäftsführung äußerst positiv: “Gemeinsam mit Michael Küchen werden wir Controlware weiter ausbauen und für zukunftsfähige Entwicklungen rüsten.”

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

Bildquelle: Controlware GmbH