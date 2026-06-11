Controlware als „EMEA Partner of the Year“ ausgezeichnet: Tenable würdigt langjährige Zusammenarbeit und herausragende Expertise im Exposure Manageme

Dietzenbach, 10. Juni 2026 – Controlware wurde von Tenable als „EMEA Partner of the Year“ ausgezeichnet. Mit dem Award würdigt das Exposure-Management-Unternehmen die technologische Expertise des IT-Dienstleisters und Managed Service Providers – aber auch dessen Fähigkeit, Unternehmen bei der Reduzierung von Cyberrisiken zu unterstützen: von IT-Infrastrukturen über OT-Netze bis zu Cloud- und AI-Umgebungen.

Die Auszeichnung als „EMEA Partner of the Year“ unterstreicht die rasant zunehmende Bedeutung eines ganzheitlichen Exposure Managements vor dem Hintergrund einer sich massiv verschärfenden Bedrohungslage: AI-gestützte Angriffe sorgen heute dafür, dass Schwachstellen nicht mehr erst nach Monaten, sondern oft bereits binnen weniger Tage ausgenutzt werden. Unternehmen stehen damit unter enormem Druck, Sicherheitsrisiken nicht nur zuverlässig zu identifizieren, sondern auch zu priorisieren und zielgerichtet zu adressieren. Controlware und Tenable arbeiten in diesem Umfeld seit mehr als zehn Jahren zusammen: Controlware vermarktet das gesamte Tenable Portfolio und bietet im eigenen Security Operations Center in Dietzenbach auf der Basis der ganzheitlichen Plattform Tenable One eine breite Palette maßgeschneiderter Managed Security und Cyber Defense Services – von klassischen Vulnerability-as-a-Service-Angeboten bis hin zu innovativen Exposure-Management-as-a-Service-Modellen.

Dass sich Controlware im international stark besetzten Partnerumfeld als EMEA-weit bester Partner durchsetzen konnte, unterstreicht die außergewöhnliche Qualität der Zusammenarbeit: „Mit Controlware verbindet uns seit vielen Jahren eine äußerst vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft“, erklärt Stefan Ecklreiter, Senior Channel Manager bei Tenable. „Besonders beeindruckt hat uns dabei stets der konsequent kundenorientierte Ansatz von Controlware. Das Unternehmen kombiniert profundes technisches Know-how mit ausgeprägter Beratungskompetenz – und unterstützt Kunden als Trusted Advisor ganzheitlich bei der nachhaltigen Minimierung ihrer Business-Risiken.“

„Die Geschwindigkeit, mit der Angreifer heute Schwachstellen ausnutzen, nimmt dramatisch zu. Unternehmen benötigen daher Lösungen, die Risiken nicht nur sichtbar machen, sondern auch intelligent priorisieren und konkrete Handlungsempfehlungen liefern“, sagt Katarina Kosicarova, Business Development Manager bei Controlware. „Tenable hat mit der Plattform Tenable One die Weichen für einen ganzheitlichen Exposure Management-Ansatz gestellt und im vergangenen Jahr sehr überzeugend zeitgemäße Agentic-AI-Funktionen integriert. Auf diese Weise können unsere Kunden Schwachstellen jetzt deutlich schneller identifizieren – und geschäftskritische Prozesse gezielt zuverlässig schützen.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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