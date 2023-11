Contentserv nimmt Y1 Digital in Partnernetzwerk auf

Allianz verspricht lückenlose Product Experience im E-Commerce

Karlsruhe/ Rohrbach, 08. November 2023 – Contentserv, weltweit führender Cloud-Plattform-Anbieter für PIM und Product Experience Management (PXM), geht eine strategische Partnerschaft mit der Karlsruher Digitalagentur Y1 Digital AG ein. Ziel der Allianz ist es, E-Commerce-Unternehmen eine ganzheitliche Beratung sowie Lösungen aus einer Hand zu bieten und es ihnen damit zu ermöglichen, eine lückenlose Product Experience für ihre Kunden zu kreieren. Beide Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Expertise und Kompetenz im B2C- und B2B-Bereich des Partners.

Die Lösungen von Y1 reichen von der E-Commerce-Beratung über die technische und kreative Umsetzung mit UX/UI-Design und intelligentem Datenmanagement bis hin zur Markenentwicklung. „Mit unserer Lösung und dem End-to-End-Beratungsansatz von Y1 können Kunden maximalen Nutzen aus ihren Produktdaten ziehen“, erklärt Michael Kugler, CEO von Contentserv, die Effekte der Partnerschaft. Und Sebastian Wernhöfer, Vorstand Y1 Digital AG, ergänzt: „Contentserv bietet sehr erfolgreich Lösungen an, die unter anderem mithilfe von künstlicher Intelligenz den entscheidenden Vorsprung im Commerce-Prozess bedeuten.“

KI-basierte Lösungen gefragt wie nie

Als Technologieanbieter kennt Contentserv den wachsenden Bedarf an digitalen Lösungen, die sich künstliche Intelligenz (KI) zunutze machen: Die Software kreiert KI-unterstützt qualifizierte Produktdaten, mit denen Unternehmen nahezu in Echtzeit wertvolle Produkterlebniswelten für ihre Kunden kreieren können. Eingebettet in führende Shopsysteme, wie beispielsweise Shopify und in intelligente Content Management Systeme wie Acquia (Drupal), entstehen explorative und überzeugende Content-Commerce-Erfahrungen.Michael Kugler betont: „Y1 teilt mit uns die Vision eines AI-powered PXM. Dies geht weit über die Effizienzsteigerung von Commerce-Prozessen hinaus. Mit der AI-Kompetenz beider Partner können unsere Kunden neue Umsatzpotenziale erschließen, indem sie beispielsweise durch Realtime-Kontextualisierung genau im richtigen Moment als relevanter in der Zielgruppe positionieren können als ihre Konkurrenten.“

Die Chemie stimmt

Die Y1 arbeitet in allen Projekten und mit allen Kunden stets auf Augenhöhe zusammen und erwartet dies auch von ihren Technologie-Partnern. „Selten findet man als Digitalagentur Technologiepartner, bei denen einfach alles passt“, schildert Sebastian Wernhöfer. „Doch bei Contentserv haben wir nicht nur das passende Produkt, sondern auch ein kompetentes Team mit zuverlässigem Support gefunden. Hier stimmt einfach alles!“ Auch Michael Kugler freut sich über den Zusammenschluss: „Mit Y1 haben wir einen exzellenten Partner gewonnen. Und wir sind begeistert, dass diese Allianz bereits in kurzer Zeit mit dem ersten Kunden rasant Fahrt aufgenommen hat.“

Über Y1 Digital AG

Die Y1 Digital AG mit Hauptsitz in Karlsruhe ist ein Full-Service-Dienstleister für digitale Lösungen. Das Unternehmen begleitet Unternehmen von der Idee über die Strategieentwicklung bis zum Betrieb digitaler Commerce-Systeme und -Plattformen. Dabei verfolgt Y1 einen holistischen Ansatz, der den Kunden Lösungen aus einer Hand bietet und darauf sogar ein Projektgarantie gibt.

Contentserv, ein anerkannter Technologieanbieter, bietet für Marken und Händler eine intelligente, Cloud-basierte PXM-Lösung, um Produktdaten kanalübergreifend zu verwalten und zu optimieren sowie bahnbrechende und überzeugende Produkterlebnisse zu schaffen.

Die Product Experience Cloud von Contentserv vereinfacht Markenanbietern, Herstellern und Händler das Managen und Optimieren von Produktinhalten – dank einer zentralen, einfach zu bedienenden und KI-unterstützten Lösung. Statt sich mit lückenhaften Daten herumzuschlagen, nutzen Teams die gewonnene Zeit für die Erstellung umfassender, relevanter und emotionaler Produkterlebnisse. So stärken sie ihre Marke und begeistern letztendlich ihre Kunden.

