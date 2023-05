Contentserv baut Marktpräsenz im asiatisch-pazifischen Raum aus

Der PIM-Anbieter eröffnet zwei neue Standorte in Osaka und Singapur

Contentserv, der führende Anbieter von Cloud-basierten PIM- und PXM-Lösungen, hat neue Bürostandorte in Osaka und Singapur eröffnet, um nicht nur der steigenden Nachfrage im westlichen Japan gerecht zu werden, sondern auch sein Geschäft im schnell wachsenden asiatisch-pazifischen Raum auszubauen. Diese zusätzlichen Brückenköpfe ermöglichen es dem Unternehmen, seine Product Experience Cloud einem wesentlich breiteren Markt anzubieten.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 unterstützt die japanische Contentserv-Tochter Hersteller, Distributoren und Händler im asiatisch-pazifischen Raum dabei, die Herausforderungen des Product Information Management zu meistern. Mit seiner Product Experience Cloud (PXC), die Product Information Management (PIM) und Digital Asset Management (DAM) integriert, hat das Unternehmen die Zahl seiner Kunden stetig erhöht.

Mit den neuen Standorten in Osaka und Singapur sowie einem neuen Bürostandort in Tokio will Contentserv seine Servicekapazitäten weiter ausbauen, um seine bestehenden Kunden noch besser unterstützen zu können und gleichzeitig seinen Kundenstamm zu erweitern. In Zukunft wird Contentserv die Geschäftsexpansion in der asiatischen Region weiter vorantreiben, eine PXM-Anwender-Community über Ländergrenzen hinweg aufbauen und Möglichkeiten zum Austausch von Best Practices und Einblicken für Kunden schaffen.

„Der neue Standort Osaka wird es uns ermöglichen, das Konzept des Product Experience Management (PXM) bei japanischen Unternehmen in der Region Westjapan bekannt zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Präsenz weiter ausbauen können, indem wir unsere Kunden bei der Ausweitung ihrer Geschäfte in dieser Region unterstützen, wo viele weltweit tätige Hersteller ansässig sind“, so Nobuaki Watanabe, Managing Director der Contentserv, Inc. in Japan. „Die Eröffnung der Niederlassung in Singapur ist auch ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Nummer eins unter den PXM-Unternehmen in Asien zu werden.“

Contentserv, ein anerkannter Technologieanbieter, bietet für Marken und Händlern eine intelligente Lösung, Produktdaten kanalübergreifend zu verwalten und zu optimieren sowie bahnbrechende und überzeugende Produkterlebnisse zu schaffen.

Für viele Marketer, IT-Fachleute und globale Produktteams kann sich das Managen von Produktdaten chaotisch anfühlen. Die Daten sind isoliert über Systeme und Excel-Tabellen verteilt. Das kostet Zeit und schafft Inkonsistenzen, die das Kundenerlebnis beeinträchtigen.

Die Product Experience Cloud von Contentserv macht Marken, Herstellern und Händlern das Managen und Optimieren von Produktinhalten einfach – dank einer zentralen, einfach zu bedienenden Cloud-Lösung. Optimierte Produktinhalte machen es möglich: Statt sich mit lückenhaften Daten herumzuschlagen, nutzen Teams die gewonnene Zeit für die Erstellung umfassender, relevanter und emotionaler Produkterlebnisse. So stärken sie ihre Marke und begeistern letztendlich ihre Kunden.

