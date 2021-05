Contentbär mit Herz

Die SEO-Experten des Landes stellen sich auch in diesem Jahr der Herausforderung des SEO-Contests und zeigen ihr Können im Wettbewerb.

Der Blick richtet sich täglich um 11 Uhr zum aktuellen Ranking auf seo-vergleich.de. Wo befindet sich die eigene Seite, wo die der Konkurrenten bei der Suche nach dem diesjährigen Keyword “Contentbär”?

Es ist das Fantasiewort, welches derzeit die Suchmaschinenoptimierer beherrscht. Innerhalb kürzester Zeit für ein neues Keyword zu ranken, birgt diverse Hürden, denn auch die Suchmaschine muss dieses einordnen. Der aufmerksame SEO sieht daher permanente Veränderungen der Rankings.

Mit unterschiedlichen Strategien sind die Teilnehmer in den Wettbewerb gestartet. Die gewählten Plattformen sind dabei ein erstes Indiz. So finden sich YouTube-Videos, Landingpages, Pressemitteilungen und viele andere Formen in den Suchergebnissen. Der Contentbär hat scheinbar also viele Gesichter.

Die SEO-Küche beteiligt sich mit einer Landingpage rund um den Wettbewerb, dessen Ablauf und den Eigenheiten des gemeinen Contentbären. Content ist weiter King und der Erklärungsbedarf um den Bären sollte selbst bei Experten groß sein. War doch in der Vergangenheit noch der WildsauSEO das Tier des SEO-Waldes. Da bleibt oft eine zentrale Frage: Ich bin SEO, aber bin ich auch ein Contentbär? Unter https://www.seo-kueche.de/contentbaer/ findet jeder die Antwort!

Mit dieser Erkenntnis ist die Beantwortung der Frage des folgenden Gewinnspiels dann eine Leichtigkeit. Die Teilnahme lohnt sich aber nicht nur wegen der Gewinne. Die Stiftung für Bären aus Leinefeld-Worbis ( https://www.baer.de/)wird für jede abgegebene Antwort 1 Euro erhalten. Der Contentbär nutzt die 5 Wochen Ruhm für seine Artgenossen mit weniger Promistatus. Die Stiftung nimmt in zwei Wildparks in Deutschland Bären aus schlechter Haltung auf und konnte so bereits 50 Bären (Stand 2013) ein neues Zuhause bieten. Der Besuch der beiden alternativen Wildparks in Thüringen und dem Schwarzwald ist ein Erlebnis, nicht nur für interessierte Tierfreunde.

Die SEO-Küche möchte daher in diesem Jahr bei der Contestteilnahme nicht nur den Wettbewerbsgedanken pflegen, sondern die gewonnene Aufmerksamkeit mit der Unterstützung der Stiftung verknüpfen. Die Spendenhöhe wird nach Abschluss des Contests bekannt gegeben.

Die SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG bietet seit 2009 professionelles Onlinemarketing an den Standorten Rosenheim, München, Starnberg, Dresden, Erfurt, Berlin, Stuttgart, Bochum und Köln. Über 100 Mitarbeiter entwickeln passgenaue Strategien für Kunden verschiedener Branchen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.