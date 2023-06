Containerdienst für Berlin

Abfallentsorgung mit DINO

Berlin, 29. Juni 2023. Es ist eigentlich ein simpler Ablauf: Container liefern, aufstellen, abholen und Abfälle entsorgen. Doch hinter der fachgerechten Durchführung der Abfallentsorgung, über einen professionellen Containerdienst, steht eine rigorose logistische Organisation, umfangreiches Equipment und viel Know-how. Beginnend bei der Auswahl des passenden Containers und Fahrzeugs, über genaue zeitliche Abläufe des Containerservices, bis hin zur exakten Abwicklung des Recyclings bzw. der Deponierung der Abfälle, muss jeder Schritt exakt geplant werden. Schließlich dient die Abfallentsorgung zum Schutz der Umwelt und wertvoller Ressourcen. Einen Einblick in diese und wichtige Hintergrundinformationen dazu, gibt der Entsorgungsfachbetrieb DINO Containerdienst Berlin. Das Unternehmen veröffentlicht laufend Pressemitteilungen zu den gängigsten Themen im Bereich der Abfallentsorgung.

Wofür benötigt man einen Containerdienst?

Kurz gesagt: Für nicht alltägliche Abfallarten und große Abfallmengen. Denn nicht jeder Abfall kann einfach über den Hausmüll entsorgt werden.

Bauschutt, Sperrmüll, Sonderabfall wie Asbest, Mineralwolle etc., Gartenabfall und viele weitere Abfallarten sind getrennt auf Deponien, Wertstoffverwertungsanlagen und Bauhöfen zu entsorgen. Wobei gefährliche Sonderabfälle eine ganz besondere Herausforderung darstellen. Diese sind luft- und staubdicht zu verpacken und deren Entsorgung muss detailliert protokolliert werden. Eine weitere Herausforderung sind große Abfallmengen. Kaum jemand verfügt über die Kapazitäten um den gesamten Abfall einer Baustelle, einer Entrümpelung oder einer Revitalisierung des Gartens abzutransportieren. Egal ob gewerblich oder privat, in all diesen Fällen profitiert jeder von der Beauftragung eines Containerdienstes.

Welche Abfallarten kann ein Containerdienst entsorgen?

Das unterscheidet sich von Containerdienst zu Containerdienst. Bei DINO in Berlin werden zahlreiche Abfallarten entsorgt. Hierzu zählen Bauschutt, Baumischabfall, Beton, Gewerbeabfall, Papier, Gartenabfall, Elektroschrott, Sperrmüll, Holz, Asbest, Mineralwolle, Boden und Dachpappe bzw. Teerpappe.

Wie verläuft die Abfallentsorgung?

In der Regel werden geeignete Behältnisse wie etwa Container oder Big Bags per LKW angeliefert und aufgestellt. Diese befüllt man, unter Einhaltung der Regeln für die Container-Befüllung, während der zugesagten Stellzeit, mit den jeweiligen Abfallarten. Zu diesen Regeln zählen etwa die sortenreine Befüllung und die Einhaltung der vereinbarten Abfallmenge. Anschließend holt DINO die Container wieder ab und entsorgt sämtliche Abfälle, fachgerecht, über den eigenen Recyclinghof. Dabei kooperiert der Entsorgungsfachbetrieb mit weiteren zertifizierten Entsorgungsunternehmen um die jeweilige Abfallart der geeigneten Endstelle zuzuführen. Während manche Abfälle zum Recycling der Kreiswirtschaft zugeführt werden, ist für andere Abfälle die Lagerung auf Deponien vorgesehen. Die meisten Abfälle sind für die Wiederverwertung geeignet, Sonderabfall wie Asbest oder Mineralwolle müssen auf Deponien gelagert werden und sind nicht für den Recyclingprozess bestimmt.

Container Preise – Welche Kosten entstehen bei der Abfallentsorgung

Dino Containerdienst Berlin offeriert Pauschalpreise, in welchen sämtliche relevanten Services, wie die Aufstellung, Abholung, bestimmte Stellzeit etc. enthalten sind. Je nach Abfallart, Abfallmenge und geografische Lage des Auftragsgebietes unterscheiden sich die Preise für Container. Damit Kunden fixe Kosten für die Abfallentsorgung erhalten, können diese eine unverbindliche Anfrage senden und somit ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot erhalten. Dieser Service und die damit einhergehende Beratung sind kostenlos. Wer seinen Abfall in Berlin so einfach und kostengünstig wie möglich entsorgen möchte, kann gerne die Website von DINO besuchen und detaillierte Informationen zu jeder Abfallart, sowie deren Entsorgung, erhalten. Dort findet man auch die Möglichkeit für eine unverbindliche Anfrage, telefonische Beratung und fixe Reservierung der Container. Es gibt auch immer wieder günstige Aktionen zu bestimmten Abfallarten, daher ist ein Besuch der Website immer lohnenswert.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

