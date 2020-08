Contact-Domains – die neuen Domains für Kommunikation

Zu den menschlichen Grundbedürfnissen zählen zum Beispiel Nahrung, Wohnung, Kleidung. Einige Experten wie A. Maslow, die sich mit Grundbedürfnissen beschäftigt haben, zählen dazu auch Kommunikation.

Kommunikation ist der Schlüssel zur menschlichen Gesellschaft und Existenz. Diese Ansicht vertreten zahlreiche Philosophen.

Die contact-Domain paßt gut zu einem Bild, das den Menschen als kommunikatives Wesen sieht. Eine Domain wie “communications.biz” ist optimal für eine kommerzielle Verwendung. Aber auch contact-Domains sind nicht nur für private Homepages, sondern auch für Webseiten von Firmen geeignet. Viele Unternehmen haben einen Menü-Punkt Kontakt auf ihrer Webseite. Wenn man diesen Menü-Punkt mit einem Link auf eine spezielle Webseite mit Kontakt-Domain hinterlegt, kann man viel ausführlicher alle Personen und Abteilungen darstellen, zu denen Kontakt möglich ist.

Bereits am 29. September können in der Sunrise Period In Inhaber von Marken contact-Domains registrieren, die mit ihren Marken identisch sind. In der Early Access Period ab dem 2. Dezember 2020 werden contact-Domains in einer “holländischen Auktion” angeboten, bei der die Preise von Tag zu Tag fallen.

Ab dem 9. Dezember beginnt die General Availability. Ratsam ist es bereits jetzt, Domains für den Start der General Availabiliy vorzumerken, denn bei vielen Registraren gilt “first come, first served”. Durch einen frühen Start, kann man sich einen günstigen Platz in der Schlange sichern und so alle Chancen wahren.

Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains plazieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics läßt sich so zusammenfassen:

“Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.”

Die Studie von Total Websites in Houston zeigt, daß die Ergebnisse von Searchmetrics auf alle Neuen Top Level Domains verallgemeinerbar sind, also auch auf die Contact-Domains: Sie stellte fest, daß Google die Domainendungen der Neuen Top Level Domains als Schlüsselelement für die Bewertung der Domain nimmt. Total Websites zieht als Fazit:

“Es ist klar, daß die neuen Top Level Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.”

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/contact-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/contact-domain.html (English)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award “als Best International Domain Registration Firm – Germany”. Beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: Secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Peggy_Marco