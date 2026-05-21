CONSUL Weltreisen erweitert Portfolio: Ausgewählte TUI-Produkte jetzt in der Travel Lounge in Hannover buchbar

Hannover 21. Mai 2026: Das Reiseunternehmen CONSUL Weltreisen erweitert sein Angebot und ist ab sofort auch Agentur für ausgewählte Produkte aus dem TUI-Konzern. Kunden können sich künftig in der CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 in Hannover umfassend zu hochwertigen Reiseangeboten aus der TUI-Welt beraten lassen.

Zum Portfolio gehören renommierte Marken wie Robinson Club, die exklusiven Luxusreisen von airtours, Kreuzfahrten der beliebten Flotte Mein Schiff sowie – wie bereits in der Vergangenheit erfolgreich vermittelt – die luxuriösen Expeditions- und Kreuzfahrterlebnisse von Hapag-Lloyd Cruises.

Mit dieser Erweiterung verbindet CONSUL Weltreisen seine langjährige Erfahrung mit außergewöhnlichen Reisezielen weltweit mit den Premiumprodukten eines der größten Touristikkonzerne Europas.

„Unsere Gäste schätzen uns seit vielen Jahren für besondere Reiseziele und außergewöhnliche Reiseerlebnisse rund um den Globus. Mit ausgewählten Produkten aus dem TUI-Konzern können wir unser Angebot sinnvoll erweitern und unseren Kunden noch mehr inspirierende Reisemöglichkeiten bieten“, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

In der CONSUL Travel Lounge erwartet Besucher eine persönliche Beratung in entspannter Atmosphäre. Das erfahrene Team von CONSUL Weltreisen, das für seine Expertise bei außergewöhnlichen Reisezielen weltweit bekannt ist, präsentiert regelmäßig neue Reiseideen und stellt jede Woche drei ausgewählte Reise-Specials vor, die sorgfältig aus dem erweiterten Portfolio zusammengestellt werden.

Damit versteht sich die CONSUL Travel Lounge in der Königsstraße 8 nicht nur als klassisches Reisebüro, sondern als Ort für Reiseinspiration und persönliche Beratung. Kunden können hier neue Reiseideen entdecken, außergewöhnliche Destinationen kennenlernen und ihre nächste Traumreise planen.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen mit Sitz in Hannover ist spezialisiert auf außergewöhnliche Fernreisen, exklusive Gruppenreisen und besondere Reiseerlebnisse weltweit. Das Unternehmen entwickelt individuelle Reiseideen, organisiert besondere Fernreisen und steht für persönliche Beratung sowie sorgfältig ausgewählte Destinationen auf allen Kontinenten.

Pressekontakt

CONSUL Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff / CEO

CONSUL Weltreisen GmbH

Königstr. 8

30175 Hannover

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Telefon: +49 (0) 511 546 894 60

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Hannover

KÖ8 Travellounge, Königstr. 8 – 30175 Hannover

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Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

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