Mit der Ausstellung CONSPIRACY THEORY präsentiert der interdisziplinärer Künstler Vládmir Combre de Sena seine gleichnamige Video-Serie erstmals in Frankfurt am Main. Nach internationalen Präsentationen bei Booked Helsinki und dem Platforms Project Athens kehrt die Arbeit nun in den Ausstellungsraum EULENGASSE zurück – an einen Ort, der seit Jahren für künstlerische Forschung, kritische Gegenwartsperspektiven und diskursive Formate steht.

Die Serie besteht aus sechs Videoarbeiten, die sich mit zentralen gesellschaftlichen Konstrukten auseinandersetzen: The construct of race, Ocidente – the end of the West as global centre, The construct of the sexual majority, The construct of religion, The construct of modernity und Cyber Cloud – the invisible empire. Jedes Kapitel ist als dialogischer Video-Essay angelegt. Avatare treten auf, sprechen, widersprechen sich – nicht als psychologische Figuren, sondern als Träger klar definierter theoretischer Positionen.

CONSPIRACY THEORY arbeitet nicht mit der Logik der Enthüllung, sondern mit der Logik der Verschiebung. Die Videos untersuchen offen zugängliche, historisch belegte Machtmechanismen und fragen, warum sie dennoch als selbstverständlich, alternativlos oder natürlich erscheinen. Identität, Wissen und Wahrheit werden dabei nicht als feste Größen dargestellt, sondern als Prozesse, die medial, institutionell und technologisch hergestellt werden.

Die Arbeit legt offen, dass KI-Systeme nicht neutral operieren. Sie transportieren implizite Weltbilder, bevorzugen dominante Narrative und tendieren dazu, Kritik zu moderieren oder zu versöhnen. Begriffe wie Ausgewogenheit, Dialektik oder Komplexität erweisen sich dabei als ideologisch aufgeladen. In CONSPIRACY THEORY wird dieser Effekt nicht verdeckt, sondern sichtbar gemacht – durch bewusste Intervention, Zurückweisung und künstlerische Steuerung.

Die Videos sind keine Simulation von Leben, sondern präzise gesetzte Argumentationsräume. Bewegung ist berechnet, Nähe programmiert, Stimme synthetisch. Gerade diese Distanz erzeugt Schärfe. Die Serie zeigt KI nicht als Zukunftsversprechen, sondern als gegenwärtige Machtstruktur, die Wissen formt, filtert und normalisiert.

Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation zur Serie CONSPIRACY THEORY, herausgegeben von EULENGASSE in Zusammenarbeit mit dem Parodos Verlag Berlin. Der Band versammelt wissenschaftliche Beiträge zu Künstlicher Intelligenz, Ideologie und Autorenschaft sowie eine detaillierte Dokumentation des künstlerischen Arbeitsprozesses der Serie.

Die Realisierung des Projektes CONSPIRACY THEORY wurde durch die Förderung des Kulturamt der Stadt Frankfurt im Rahmen des Programms Projektstipendium 2024 ermöglicht.

EULENGASSE ist ein von Künstler*innen betriebener Raum in Frankfurt am Main, Deutschland. Er bietet eine Plattform für Künstler*innen und Menschen, die sich für zeitgenössische Kunst und Kultur interessieren. Er wurde 2003 von Künstler*innen gegründet, um eine Galerie zu betreiben, Ateliers für ihre Mitglieder zu unterhalten und einen Raum für Diskussionen und Austausch über zeitgenössische Kunst zu schaffen.

EULENGASSE ist unabhängig vom Kunstmarkt. Der Ort ist offen für alle Kunstinteressierten. Als artist-run Organisation zeigt EULENGASSE ein breites Spektrum an unterschiedlichen, auch kontroversen Perspektiven auf zeitgenössische Kunst, Kultur und Gesellschaft. In Ausstellungen und Projekten werden Mitglieder und auch Künstler*innen aus der ganzen Welt vorgestellt. Neben den Ausstellungen organisiert EULENGASSE auch Diskussionen, Vorträge, Filmprogramme, Performances und Exkursionen.

