Consist spendet für das Zahnmobil Schleswig-Holstein

Soziales Engagement mit regionalem Bezug

Der IT-Dienstleister Consist Software Solutions unterstützt das Zahnmobil mit einer Unternehmensspende in Höhe von 3.000 Euro. Das Angebot wird vom Diakonischen Werk Altholstein in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) betrieben und verbessert die zahnmedizinische Versorgung hilfsbedürftiger Menschen.

Kiel – Consist Software Solutions hat 3.000 Euro an das Diakonische Werk Altholstein GmbH für das Zahnmobil Schleswig-Holstein gespendet. Die mobile Zahnarztpraxis ermöglicht Menschen, die keinen Zugang zu regulären Zahnarztpraxen haben, eine niedrigschwellige zahnmedizinische Behandlung.

Die Spende von Consist fließt in die Finanzierung der Fahrer des Zahnmobils. Die Fahrer übernehmen weit mehr als den reinen Transport: Sie sind verantwortlich für die Instandhaltung des Fahrzeugs, koordinieren die logistischen Abläufe und sorgen für die zuverlässige Umsetzung der geplanten Touren. Darüber hinaus nehmen sie eine besonders wichtige Rolle in der Ansprache der Patient:innen ein. Durch ihren direkten Kontakt zur Zielgruppe fungieren sie als vertrauensvolle Ansprechpersonen und bauen eine Brücke zwischen den Menschen vor Ort und dem behandelnden Team des UKSH.

„Soziales Engagement und gesellschaftliche Verantwortung sind uns wichtig. Daher unterstützen wir unterschiedliche Organisationen mit regionalem Bezug“, erläutert Jörg Hansen, Geschäftsführer der Consist Software Solutions GmbH mit Sitz in Kiel. Über die jeweilige Organisation, die die Spende erhält, entscheiden die Beschäftigten des IT-Unternehmens im Rahmen einer Umfrage. In den vergangenen Jahren gingen Unternehmensspenden von Consist unter anderem an das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut, den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kiel e. V., die Tafel Kiel und das Hospiz Kieler Förde.

Über das Zahnmobil Schleswig-Holstein

„Das Zahnmobil ist für die Stadt Kiel von unverzichtbarer Bedeutung. Hier haben viele Menschen mit existenziellen Sorgen zu kämpfen und ihre Mundhygiene und zahnmedizinische Behandlung schlichtweg aus den Augen verloren. Genau da setzt das Zahnmobil an: Es baut Hürden ab und bringt die Akutversorgung direkt zu den Betroffenen“, erläutert Gesa Kitschke, Geschäftsführerin der Diakonie Altholstein.

Seit dem Start im Januar 2024 hat sich das Zahnmobil fest in der Versorgungslandschaft Schleswig-Holsteins etabliert – mit steigender Nachfrage. Allein in 2025 wurden über 900 Patient:innen behandelt. Aktuell werden mehr als 14 Standorte in Kiel und ganz Schleswig-Holstein angefahren, darunter diverse Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und einige Landesunterkünfte für Geflüchtete. Um eine breite Versorgung in Schleswig-Holstein sicherstellen und weitere Standorte in den Fahrplan aufnehmen zu können, ist das Angebot neben Fördermitteln vor allem auf Spenden angewiesen.

Das Zahnmobil Schleswig-Holstein ist ein Gemeinschaftsprojekt: Träger sind die Diakonie Altholstein und das UKSH. Während die Diakonie Altholstein die Personalkosten für den Fahrer und die Kosten der Einsatzkoordination trägt, stellt das UKSH das zahnärztliche und das zahnmedizinische Fachpersonal sowie Material und Instrumentarium. Ferner verantwortet es Anschaffung, Umbau und laufenden Betrieb des Fahrzeugs.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Isabel Braun

Christianspries 4

24159 Kiel

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