Consist bei der #diwokiel 2021

Datenschätze heben und Karriere in der IT

Consist ist auch in diesem Jahr mit Veranstaltungen und Sponsoring wieder an Bord der Digitalen Woche Kiel. Das beliebte Digitalfestival im Norden findet vom 12.-19.09.2021 statt.

Kiel – Consist Software Solutions unterstützt die Digitale Woche Kiel wiederholt als Friends-Sponsor und gibt im Rahmen von Events jede Menge Praxiseinblicke rund um Digitalisierung sowie digitale Berufsbilder.

Am 15.09.2021 von 12:00 bis 13:30 Uhr geht es um das Thema “Datenschätze heben – Mehrwert generieren”. Hier erfahren Interessierte, welche Chancen sich KMUs durch innovative Datennutzung und -auswertung bieten. Es werden Möglichkeiten und die Realisierung von Digitalisierungsvorhaben zur Hebung von Datenschätzen am Beispiel zweier Kieler Unternehmen vorgestellt. In einer anschließenden Podiumsdiskussion wird beleuchtet, warum man sich als KMU um das Thema Daten kümmern sollte, welche neuen Chancen sich hierdurch ergeben und wie ein guter erster Schritt aussieht.

Die von Consist und der Digitalen Woche Kiel gemeinsam organisierte Veranstaltung ist hybrid konzipiert und kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten. Details sind auf der Website der Digitalen Woche Kiel zu finden.

Am 16.09.2021 von 16:30 bis 18:30 Uhr findet die interaktive Hybrid-Veranstaltung “Neue Berufe, neue Chancen für Ihre Kinder – ein Überblick über neue digitale Berufsbilder” statt. Mitarbeitende von spannenden Unternehmen sowie Hochschul-Fakultäten aus Schleswig-Holstein präsentieren mittels konkreter Beispiele aus der Praxis neue Berufe. Nicolas Dohrendorf, Managing Consultant Big Data und Digitale Transformation bei Consist, stellt in diesem Kontext digitale Berufsfelder bei Consist vor. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Eltern und Verantwortliche für Berufsorientierung. Die Teilnehmenden kennen nach der Veranstaltung konkrete Berufsbilder/Studiengänge aus der Digitalen Wirtschaft, wissen die Zugangsvoraussetzungen und Unternehmen, die in diesen Berufsbildern ausbilden bzw. Fachkräfte suchen.

Die Teilnahme an der vom DiWiSH e. V. ausgerichteten Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Hier gibt es weitere Informationen.

Über die Digitale Woche Kiel – 5-jähriges Jubiläum

Die Digitale Woche Kiel ist das Digitalfestival in Schleswig-Holstein und findet vom 12.-19.09.2021 zum 5. Mal statt.

Im Mittelpunkt der #diwokiel2021 stehen die Fragen, wie wir den digitalen Wandel aktiv und kreativ gestalten sowie digitale Technologien zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen können. Ebenso geht es um die Frage, wie wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft schaffen können.

