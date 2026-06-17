ConSer GmbH erreicht Jurystufe beim „Großen Preis des Mittelstandes 2026“

Die ConSer GmbH hat den nächsten bedeutenden Meilenstein beim renommierten Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes 2026“ erreicht: Nach der erfolgreichen Nominierung wurde das Unternehmen nun in die begehrte Juryliste aufgenommen. Damit gehört die ConSer GmbH offiziell zu den Unternehmen, die die zweite Wettbewerbsstufe erreicht haben – ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Entwicklung und die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens.

Der 32. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes“, ausgelobt von der Oskar-Patzelt-Stiftung, zählt zu den angesehensten Wirtschaftsauszeichnungen Deutschlands. Von insgesamt 4.842 nominierten Unternehmen und Institutionen bundesweit schafften es lediglich 473 Teilnehmer auf die Juryliste. Darunter befinden sich 351 mittelständische Unternehmen, 14 wirtschaftsfreundliche Kommunen sowie 7 mittelstandsfreundliche Banken.

Mit dem Einzug in die Jurystufe gehört die ConSer GmbH bereits jetzt zu einem exklusiven Kreis besonders leistungsstarker Mittelstandsunternehmen. Bewertet werden unter anderem die Gesamtentwicklung des Unternehmens, Innovationskraft, Kundenorientierung, gesellschaftliches Engagement sowie die Rolle als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb.

Die Aufnahme in die Juryliste bestätigt den konsequenten Wachstumskurs der ConSer GmbH. Das Unternehmen steht für moderne Lösungen, hohe Qualitätsstandards und nachhaltige Unternehmensführung. Gleichzeitig investiert ConSer kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie in langfristige Kunden- und Partnerbeziehungen.

Nun entscheiden die zwölf Regionaljurys sowie die Abschlussjury über die weiteren Auszeichnungen und küren die „Besten der Besten“ des deutschen Mittelstands. Für die ConSer GmbH ist bereits das Erreichen der Jurystufe ein großer Erfolg und eine besondere Anerkennung der bisherigen Unternehmensleistung.

Die Geschäftsführung blickt mit Stolz auf die bisherige Entwicklung und sieht die Teilnahme am Wettbewerb zugleich als Motivation, den erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen.

Bei ConSer trifft Handwerkskunst auf Einfallsreichtum und praktische Lösungsansätze. Professioneller Wohnungs-, Büro- und Ladenbau ist die Spezialität unseres Unternehmens, sowohl bei Neubau-Projekten als auch in der Altbau-Sanierung.

Kontakt

ConSer GmbH

Michael Lüthke

Hauptstraße 3

19294 Karstädt

01733249554



https://conser-gmbh.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.