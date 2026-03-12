ConSer GmbH erneut für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert

Die ConSer GmbH ( www.conser-gmbh.de) wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Folge für den renommierten „Großen Preis des Mittelstandes“ ( www.mittelstandspreis.com) nominiert. Die wiederholte Nominierung unterstreicht die nachhaltige Unternehmensentwicklung sowie die kontinuierliche Leistungsstärke des Unternehmens.

Der Große Preis des Mittelstandes gilt deutschlandweit als eine der angesehensten Wirtschaftsauszeichnungen. Seit über 30 Jahren würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung herausragende mittelständische Unternehmen, die sich durch unternehmerische Verantwortung, Innovationskraft, wirtschaftliche Stabilität sowie gesellschaftliches Engagement auszeichnen. Dabei steht nicht allein der wirtschaftliche Erfolg im Fokus, sondern das Gesamtbild eines Unternehmens in seiner Rolle als Arbeitgeber, Ausbilder, Innovationstreiber und regionaler Partner.

Die erneute Nominierung bestätigt den strategischen Kurs der ConSer GmbH. Das Unternehmen überzeugt durch zukunftsorientierte Lösungen, nachhaltige Geschäftsmodelle und eine klare Kundenorientierung. Gleichzeitig legt ConSer großen Wert auf langfristige Partnerschaften, qualifizierte Mitarbeiterentwicklung und eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung.

Besonders hervorzuheben ist das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld. Durch Investitionen in Innovation, Prozessoptimierung und Qualitätssicherung konnte ConSer seine Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen. Auch die Förderung junger Talente sowie das Engagement in regionalen Netzwerken tragen maßgeblich zur positiven Wahrnehmung des Unternehmens bei.

Die Nominierung selbst ist bereits eine besondere Auszeichnung, da Unternehmen nicht eigenständig am Wettbewerb teilnehmen können, sondern durch Dritte vorgeschlagen werden müssen. Dies unterstreicht die hohe Anerkennung, die sich die ConSer GmbH innerhalb ihres Umfelds erarbeitet hat.

Mit der zweiten Nominierung in Folge setzt die ConSer GmbH ein starkes Zeichen für Stabilität, Innovationskraft und nachhaltige Unternehmensführung. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und sieht die Auszeichnung als Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Bei ConSer trifft Handwerkskunst auf Einfallsreichtum und praktische Lösungsansätze. Professioneller Wohnungs-, Büro- und Ladenbau ist die Spezialität unseres Unternehmens, sowohl bei Neubau-Projekten als auch in der Altbau-Sanierung.

Kontakt

ConSer GmbH

Michael Lüthke

Hauptstraße 3

19294 Karstädt

01733249554



https://conser-gmbh.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.