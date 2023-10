Connect4Video erhält von Zoom die bedeutendste Auszeichnung für Zoom Partner

Zooms 2023 EMEA Most Valuable Partner – Diese Auszeichnung würdigt Connect4Videos herausragende Leistungen im Partnervertrieb

Connect4Video aus Deutschland erhält den Zoom Partner Award 2023 von Zoom Video Communications, Inc. und wird damit für seine beeindruckenden Leistungen und sein Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde Connect4Video als Zooms 2023 EMEA Most Valuable Partner überreicht.

Partner Connect ist eine auf Partner ausgerichtete Veranstaltung auf der Zoomtopia mit dem Ziel, die Partner von der Zoom Vision zu begeistern, sie zu inspirieren, ihre Zoom Anwendungen weiterzuentwickeln, von neuen Programm-Updates zu profitieren und ihre Erfolge zu feiern.

Das Preisverleihungsprogramm zeichnet Unternehmen aus, die gemeinsam mit Zoom wirkungsvolle Geschäftspläne entwickelt haben, die zu einer verstärkten Ausrichtung und herausragenden Vertriebs- und Marketingleistungen geführt haben. Connect4Video ist der diesjährige Empfänger des Zoom 2023 EMEA Most Valuable Partner Award.

„Wir bei Zoom sind uns des enormen Wertes bewusst, den unsere Partner sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Kunden darstellen. Deshalb freuen wir uns, ihr kontinuierliches Engagement und ihren Einsatz für Zoom durch unsere jährlichen Partner Awards hervorzuheben“, sagt Todd Surdey, Head of Global Channel and Business Development bei Zoom. „Die Partner von Zoom sind von zentraler Bedeutung, da wir unsere All-in-One-Plattform für intelligente Zusammenarbeit weiter ausbauen. Mit Zoom Contact Center, Zoom Team Chat, Zoom Phone und mehr hat unsere Partner-Community unermüdlich gearbeitet, um Kunden zu helfen, in Verbindung zu bleiben. Wir erkennen ihre Innovation, ihr Engagement und ihre außergewöhnlichen Ergebnisse an.“

Connect4Video ist seit 2014 Zoom Service Partner, betreibt den Dienst in eigenen Rechenzentren in D-A-CH und betreut mehr als 10.000 Kunden. Connect4Video bietet deutschsprachigen First- und Second-Level-Support per Telefon, E-Mail, Chat und Video sowie eine eigene Video-Akademie und Webinare zur Schulung von Nutzern und Administratoren. Als Komplettlösungsanbieter und Zoom Rooms Certified Integrator liefert Connect4Video auch Zoom Phone und bietet passende Hardwarelösungen für Zoom Rooms. Connect4Video ist bei der Bundesnetzagentur nach §5 (1) TKG registriert und von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-Westfalen zertifiziert.

„Wir bei Connect4Video freuen uns sehr über diese Auszeichnung und fühlen uns geehrt“, sagt Andreas Zenger, Head of Operations bei Connect4Video. „Für uns war es eine erstaunliche zehnjährige Reise mit Zoom, und wir freuen uns auf die kommenden Jahre dieser erfolgreichen Partnerschaft.“

Zu Zoomtopia: https://zoomtopia.com/

Zu Connect4Video: https://www.connect4video.com/

Über Connect4Video:

Connect4Video (C4V) ist ein erfahrener deutscher Cloud Service Provider und bietet seit 2009 Videokonferenzprodukte für Unternehmen jeder Größe an. C4V konzentriert sich auf Videokonferenzen und Unified Collaboration as a Service (VCaaS / UCaaS) – Dienste in der Cloud, einschließlich Zoom (easymeet24) mit Zoom Phone, BlueJeans und Tixeo (Crypt4Video), die Anwendungsfälle von Face-to-Face-Meetings, Webinaren und Events bis hin zu Hochsicherheitskonferenzen und Unified Collaboration abdecken.

.

Kontakt

Connect4Video GmbH

Marketing Team

Nibelungenstraße 28

65428 Rüsselsheim

+49 (0) 6131 636876-0



https://www.connect4video.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.