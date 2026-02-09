CONFLAG e.K. stärkt Präsenz im Digitaldruckmarkt, Prindu.com liefert vielseitige Lösungen für visuelle Kommunikation

Die CONFLAG e.K., ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Wedemark, präsentiert ihre Druckplattform Prindu.com als etablierten Online-Anbieter im Bereich Digital- und Großformatdruck. Mit einem breiten Produkt- und Leistungsspektrum richtet sich die Plattform an Unternehmen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen, die visuelle Kommunikationsmittel individuell gestalten und direkt online bestellen möchten. Das Angebot umfasst flexibel konfigurierbare Werbemittel und Drucklösungen für verschiedenste Einsatzbereiche.

Prindu.com bietet eine Vielzahl an Druckprodukten, die für Außen- und Innenwerbung, Events, Messen und Präsentationen genutzt werden können. Dazu zählen PVC- und Stoffbanner, Digitaldruckfolien, Selbstklebefolien sowie Fahnen, Beachflags, Messesysteme, Roll-Ups und Aufsteller. Auch Fahnenmasten, passendes Zubehör und textile Hussen gehören zum Sortiment. Diese Bandbreite ermöglicht es Nutzer:innen, visuelle Botschaften wirkungsvoll umzusetzen – vom klassischen Werbebanner bis zum großformatigen Messeauftritt.

Die Plattform ist als Online-Shop konzipiert und unterstützt Kund:innen bei der Auswahl, Konfiguration und Bestellung der gewünschten Produkte. Nutzer:innen können zwischen verschiedenen Materialien, Formaten und Optionen wählen, um ihre individuellen Anforderungen umzusetzen. Durch eine intuitive Bestellstruktur und klare Produktdarstellungen soll die Nutzung von Prindu.com möglichst einfach und transparent sein.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Digitaldruck im Großformat, der hochwertige Druckergebnisse für große Flächen gewährleistet. Ob für Unternehmenskommunikation, Eventmarketing oder Außenwerbung – das Portfolio umfasst Lösungen, die auf unterschiedliche Sichtbarkeits- und Kommunikationsziele ausgerichtet sind.

CONFLAG e.K. legt Wert darauf, dass Druckprodukte unter Einsatz moderner Technologien und nach aktuellen Produktspezifikationen gefertigt werden. Darüber hinaus wird auf eine deutsche Produktion und Verarbeitung Wert gelegt, was zur Steuerung von Qualität und Fertigungsprozessen beiträgt und gleichzeitig lokale Wertschöpfung unterstützt.

Prindu.com richtet sich gleichermaßen an kleine und große Auftraggeber: von lokalen Vereinen über mittelständische Unternehmen bis zu Veranstaltern und Agenturen. Die Plattform bietet Unterstützung im Bestellprozess, Beratungsmöglichkeiten und Hilfestellungen zur Druckvorbereitung und Produktauswahl. Serviceleistungen wie Kundenkontakt über Hotline und Online-Kontaktformular ergänzen das Angebot.

Die Prindu-Marke soll über den reinen Online-Shop hinaus als Synonym für professionelle Drucklösungen stehen. Mit dem Fokus auf Nutzerfreundlichkeit, klarer Darstellung und einem umfassenden Produktportfolio stärkt CONFLAG e.K. die Sichtbarkeit von Prindu.com im digitalen Marktumfeld – insbesondere im Kontext einer wachsenden Nachfrage nach flexibel bestellbaren Drucklösungen für Werbung und visuelle Kommunikation.

Über CONFLAG e.K.:

Die CONFLAG e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen in Wedemark, das Druck- und Werbetechnik-Lösungen anbietet. Mit der Online-Plattform Prindu.com bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Druckprodukten wie Banner, Fahnen, Beachflags, Aufkleber und Präsentationssysteme. Ziel ist es, Kunden eine einfache, digitale Möglichkeit zu geben, individuelle visuelle Kommunikationsmittel zu realisieren – vom Entwurf bis zur Lieferung.

Der Online-Shop prindu.com der CONFLAGe.K. vereint alles, was für auffällige Außenwerbung benötigt wird, in einem System: bedruckte Fahnen und Flaggen in Hoch-, Quer-, Banner- und Auslegerversionen, robuste PVC- und Textilbanner für Fassaden oder Gerüste sowie ein umfangreiches Programm an Beachflags in unterschiedlichen Formen und Höhen. Sämtliche Drucke entstehen im lösemittelfreien Sublimations- beziehungsweise UV-Direktdruck auf strapazierfähigen Polyester- oder Block-out-Geweben, die auch unter Witterungseinfluss farbstark bleiben.

Per Online-Konfigurator lassen sich Maße, Stoffqualitäten, Konfektionsarten und Zubehör intuitiv zusammenstellen; individuelle Motive werden hochgeladen, kostenlos geprüft und anschließend in kurzer Zeit produziert. Für Präsentationssicherheit sorgt ein breites Zubehörsortiment: stationäre und mobile Fahnenmasten, Bodenhülsen, Kreuzfüße, Erdspieße und Hissvorrichtungen. Darüber hinaus können Bestellungen ab einem geringen Mindestwert ohne Versandkosten verschickt und bei Bedarf neutral verpackt direkt an Endkunden geliefert werden. Mehrere Zahlungsarten – von PayPal bis Kauf auf Rechnung – erleichtern die Abwicklung, während eine Service-Hotline werktags bei Material oder Layoutfragen unterstützt. Mit dieser Kombination aus variantenreicher Produktpalette, moderner Fertigung und kundenorientierten Services liefert CONFLAGe.K. passgenaue, langlebige Werbeträger für Unternehmen, Vereine und Eventveranstalter.

Kontakt

CONFLAG e.K.

Tobias Stember

Auf dem Kessellande 2

30900 Wedemark

+4951309282645



https://www.prindu.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.