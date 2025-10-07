COMPO EXPERT im Porträt bei Welt der Wunder: Nachhaltige Düngung als Schlüssel zur Ernährungssicherheit

Ausstrahlung: 09.10.2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Damit die Welt satt wird, braucht es mehr als Sonne und Regen. Es braucht Wissen, Erfahrung – und Unterstützung für die Böden, auf denen unsere Nahrung wächst. Seit Jahrzehnten tragen Düngemittel dazu bei, dass Pflanzen zuverlässig gedeihen und Erträge gesichert werden können. Doch in Zeiten des Klimawandels geht es nicht mehr nur um Effizienz und Verlässlichkeit – sondern auch um Nachhaltigkeit.

Die neue Welt der Wunder-Dokumentation begleitet die COMPO EXPERT GmbH, einen führenden Hersteller von Spezialdüngern und Biostimulanzien mit Hauptsitz in Münster und Produktionsstandort in Krefeld. Das Unternehmen zeigt, wie moderne Düngemittel heute wirken können: effizient, leistungsstark – und zugleich klimafreundlicher.

Nachhaltigkeit in der Produktion

Durch Investitionen in moderne Technik, erneuerbare Energien und optimierte Prozesse konnten die direkten Treibhausgasemissionen in der Produktion um mehr als 60 Prozent gesenkt werden. „Wir sind bestrebt, den CO-Fußabdruck unserer Produkte konsequent zu verringern – durch CO-reduzierte Rohstoffe, recycelte Verpackungen und innovative Produktionsverfahren“, erklärt Andre Leise, Leiter Einkauf bei COMPO EXPERT.

Am Produktionsstandort greifen zahlreiche Prozesse präzise ineinander. Energie wird eingespart, Abwärme weiterverwendet. „So gelingt es uns, Emissionen systematisch zu reduzieren – von Photovoltaikanlagen bis hin zum Einsatz von Ökostrom“, sagt Natascha Kastner, stellvertretende Werkleiterin in Krefeld.

„Durch all diese Maßnahmen konnten wir den CO-Fußabdruck unserer Düngemittel zum Teil mehr als halbieren“, betont Dr. Lukas John, Nachhaltigkeitsmanager.

Forschung für die Landwirtschaft von morgen

Doch nicht nur Produktion und Rohstoffe sind entscheidend. Ein bedeutender Faktor für die Nachhaltigkeit ist die Anwendung der Produkte. Der Einsatz von Düngemitteln kann mit negativen Umweltauswirkungen einhergehen, wie beispielsweise Lachgasemissionen oder Nährstoff-Auswaschungen. COMPO EXPERT bietet Lösungen an, die diese Auswirkungen deutlich reduzieren, z. B. die Anwendung von Inhibitoren, den Einsatz von Langzeitdüngemitteln und Biostimulanzien.

Dr. Mauricio Hunsche, Leiter Forschung & Entwicklung bei COMPO EXPERT, erklärt: „Durch langjährige und intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten hat COMPO EXPERT ein Technologie-Portfolio aufgebaut, was signifikant dazu beiträgt, die Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger zu gestalten.“

Ein Weg, kein Zustand

Die Dokumentation zeigt: Nachhaltige Landwirtschaft ist ein kontinuierlicher Prozess. Vom Rohstoff über die Produktion bis zur Anwendung – COMPO EXPERT gestaltet diesen Wandel zur Nachhaltigkeit aktiv mit.

Die Landwirtschaft von morgen braucht Lösungen, die heute schon funktionieren. COMPO EXPERT leistet einen wichtigen Beitrag – Schritt für Schritt, mit Technologie, Verantwortung und dem Blick nach vorn.

