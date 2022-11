Compass International wurde mit dem Lea-Mittelstandspreis 2022 ausgezeichnet

Elke Müller, Geschäftsführerin von compass international, berichtet über das soziale Engagement des Unternehmens und dessen Auszeichnung.

Das Team von compass interational ist voller Freude – wurden sie doch mit dem Lea-Mittelstandspreis 2022 ausgezeichnet. Alles hätte auf einer Klausurtagung begonnen, erinnert sich Elke Müller gerne. Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement seien dem Team von compass international schon immer ein wichtiges Anliegen gewesen. So entschieden sie, sich noch stärker zu engagieren. „Unsere Entscheidung, noch mehr für Nachhaltigkeit und Soziales zu tun, war sehr schnell gefallen. Schwieriger wurde es allerdings, in der Fülle der Möglichkeiten die für uns passendsten herauszusuchen. Aber auch das haben wir recht zügig abgestimmt.“ berichtet Elke Müller. Die Entscheidung sei letztlich auf zwei Projekte gefallen – ein ökologisches und ein soziales.

Im Jahr 2020 trat das Unternehmen der WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg bei. Integraler Bestandteil der Charta ist es, dass sich das Unternehmen ein Projekt vornimmt. Die Wahl fiel auf die Unterstützung der Heckenpflanz-Aktion des LBV (Landesverband für Vogelschutz), Sektion Schwaben Kempten-Oberallgäu. Dieses Projekt helfe vor allem Heckenbewohnern, wie Insekten-, Vogel- und Fledermausarten. Sie benötigen solche Strukturen als Nahrungsquelle, Brutplatz oder Unterschlupf – die so wichtigen Hecken müssen wieder Teil des Landschaftsbildes werden. Mit dieser Kooperation verbindet compass international zwei Anliegen: den Natur- und Artenschutz zu unterstützen und eine gemeinsame Teamaktivität zu haben, die noch enger miteinander verbindet.

„Wir sind im regelmäßigen Austausch mit dem LBV und haben Kolleg*innen vor Ort, die jederzeit einen Blick auf ,unsere Hecken´ werfen können. Da wir im Rahmen der WIN-Charta das Projekt fortschreiben, wird auch in Zukunft das Notebook gegen den Spaten getauscht. Wir freuen uns schon drauf . Es ist unglaublich, wie dieses Projekt auf unser Team einzahlt. Wir haben schon immer eine gute Unternehmenskultur gelebt, aber es ist wirklich schön zu sehen, wie diese gemeinsame Aufgabe noch enger zusammenschweißt.“ führt Elke Müller weiter aus.

Im Bereich des sozialen Engagements kooperiert compass international mit der Organisation JOBLINGE gAG Region Stuttgart und nimmt Praktikant*innen auf, um ihnen das Reinschnuppern in Büroabläufe zu ermöglichen oder ehrenamtlich gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. So fand am 27. April 2022 eine gemeinsame Veranstaltung im Rahmen des Girl’s Day statt – mit interessierten Schülerinnen wurden „mal eben“ vier Unternehmen gegründet! Bei dieser Veranstaltung sei auch das Projekt „FRAUENunternehmen“ involviert, bei dem Elke Müller seit dem Start 2014 als Unternehmerin ehrenamtlich tätig ist. Ziel ist es, den Beruf der Unternehmerin sichtbarer zu machen und Frauen bei ihrer Gründung zu unterstützen.

Leistung Engagement Anerkennung – der Lea-Mittelstandspreis 2022 mit Status „sozial engagiert“ – compass international ist stolz. Aber nicht wegen der Außenwirkung, sondern da es dem Team sehr wichtig sei, wertschätzend und nachhaltig agieren zu können.

Erfahren Sie mehr zu Elke Müller unter https://www.compass-international.de/

Der Kompass ist nicht nur ihr Logo, er ist die Versinnbildlichung von dem, was compass international für ihre Kunden sind: Sie lotsen Unternehmen und Auftraggeber durch den nicht immer einfachen Prozess der Internationalität hin zur Diversity. Sie zeigen Wege auf und bringen ans Ziel. Mit zwanzig Jahren Erfahrung, Wissen und Praxis sind sie die kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner in Sachen Relocation, Integration, Diversity und interkulturelle Kompetenz. Ergänzt wird das Team im Bereich Relocation durch einen Pool freier Mitarbeiter und im Bereich Training durch einen Trainerpool mit 60 Trainern.

