CompAir präsentiert ein neues, intelligentes Kompressor-Managementsystem

CompAir hat ein KI-basiertes Druckluftmanagementsystem eingeführt – eine dynamische Lösung zur Verwaltung von Druckluftsystemen, die Kompressoreinstellungen in Echtzeit anpasst und so Energie- und CO-Kosten um bis zu 30 Prozent senken kann.

Die Erzeugung von Druckluft ist äußerst energieintensiv. Viele herkömmliche Steuerungssysteme sind nicht darauf ausgelegt, sich in Echtzeit den an schwankenden Druckluftbedarf anzupassen. Dadurch können bis zu 50 Prozent der erzeugten Druckluft durch ineffiziente Nutzung, künstlichen Bedarf sowie das Nichterkennen von Druckverlusten oder Leckagen verloren gehen.

Ecoplant funktioniert anders. Das System nutzt eine dynamische, KI-basierte Steuerung anstelle einer statischen Regelung, überwacht dabei wichtige Kennzahlen im gesamten Netzwerk und passt die Kompressor-Setpoints entsprechend an. Gleichzeitig wird die optimale Betriebsweise ausgewählt.

Ecoplant ermöglicht auch die einfache Identifizierung von Leckagen, die dann isoliert werden können. Zustandsanalysen können potenzielle Probleme vorhersagen und rechtzeitig warnen, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.

Cloudbasierte Fernüberwachung

Die cloudbasierte Managementlösung kombiniert intuitive vorausschauende Wartung – bereitgestellt durch Algorithmen – mit proaktiven SAAS-Analysen und Steuerungen. Dies ermöglicht es Bedienern, Probleme weltweit aus der Ferne zu überwachen.

Durch sofortige Wartungswarnungen und eine benutzerfreundliche Ein-Klick-Überwachung lassen sich Reaktionszeiten verkürzen, Ausfallzeiten vermeiden und die Effizienz der Produktion nachhaltig erhöhen.

Individuelle Dashboards und Berichterstattung

Durch die dynamische Überwachung des Druckluftsystems können Betreiber fundiertere Entscheidungen auf Basis verbesserter Daten treffen. Ecoplant kann zudem an die spezifischen Anforderungen jedes Standorts angepasst werden, etwa zur Überwachung des Energieverbrauchs und der Betriebsweise.

Unbegrenzte historische Daten stehen ebenfalls zur Verfügung. So lassen sich Trends wie Phasen der Inaktivität oder geringerer Nachfrage für das gesamte System oder einzelne Prozesse bzw. Kompressoren nachvollziehen. Einfache Zeitvergleiche sind innerhalb von Sekunden möglich – ideal zur Erkennung von Ineffizienzen und zur Einleitung entsprechender Maßnahmen.

Andrea Milia, Business Development Manager bei CompAir, kommentiert die Produkteinführung: „Mehr als 70 Prozent aller Produktionsanlagen nutzen Druckluftsysteme, die typischerweise zwischen 10 und 30 Prozent der jährlichen Stromkosten eines Standorts ausmachen. In Kombination mit der Energieeffizienz der Geräte, hohen Wartungskosten und schlechter Luftqualität kann die Erzeugung von Druckluft sehr kostenintensiv sein.

Mit seiner dynamischen, durch maschinelles Lernen gesteuerten Steuerung bietet Ecoplant einen neuen Ansatz, mit dem Betreiber ihr Druckluftsystem aus der Ferne überwachen und verwalten können – zur Senkung von Wartungskosten und zur Vermeidung von Anlagenstillständen.“

Ein Online-Rechner zur jährlichen Wertbestimmung ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar und unterstützt Betreiber dabei, die potenziellen Einsparungen durch den Einsatz von Ecoplant zu berechnen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.compair.com/de-de/products/ecoplant

Videos hier: https://www.compair.com/de-de/products/ecoplant

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.compair.com/

-Ende- Download 5 Fotos und Text hier:

www.pr-download.com/compair49.zip

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

Kontakt

CompAir Drucklufttechnik Denver Gardner Deutschland GmbH

Kirsten Waldmann

Argenthaler Straße 11

55469 Simmern

+ 49 (0)6761 832 308



http://www.compair.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.