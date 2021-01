compacer Finland Oy gewinnt R-kioski

Führende Kiosk- und Conveniencekette setzt beim B2B-Messaging auf edbic und profitiert von mehr Transparenz und einer besseren Kommunikation

Gärtringen/Helsinki, 20. Januar 2021 – Mit R-kioski Oy hat compacer Finland Oy, das skandinavische Tochterunternehmen des deutschen IT-Dienstleisters compacer, einen weiteren namhaften Kunden gewonnen. Die bekannte Convenience-Store-Kette hat die smarte compacer Lösung implementiert, um die Abstimmung mit seinen Businespartnern zu optimieren.

R-kioski ist eine Convenience-Shopkette, die in Finnland über 480 Filialen betreibt. In den auf Franchisebasis betriebenen Convenience-Stores, bietet das Unternehmen Speisen und Getränke sowie Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs an. Im Herbst 2020 hat R-kioski sein B2B-Messaging auf den nächsten Level gehoben und die vorhandene Lösung durch eine Kombination aus dem Business Integration Cluster, edbic, und dem Active Monitoring Service von compacer Finland Oy ersetzt und in die neue ERP-Landschaft integriert.

Die Einführung der neuen IT-Struktur hat den Businessalltag von R-kioski enorm erleichtert, weil seither alle Daten- und Produktinformationen zentral und übersichtlich an einer Stelle zu finden sind. Diese Umstrukturierung hat zahlreiche Arbeitsabläufe automatisiert und erleichtert, so dass sich die Warenwirtschaft, das Controlling und die Kommunikation mit den Businesspartnern wesentlich effizienter gestaltet.

Maria Sjöroos, IT & HR Director, R-kioski freut sich, dass das Projekt sowohl in der Zeit- als auch Budgetrahmen abgeschlossen geschlossen wurde: “Die Erneuerung unserer B2B-Messaging Lösung passte sehr gut zur Strategie und Integrität unseres Entwicklungsprojekts. Die kosteneffiziente und vor allem flexible Lösung vom compacer verbessert die Qualität und Transparenz unseres Betriebes. compacer Finland Oy hat hervorragende Arbeit geleistet.”

Olli-Pekka Pauna, CEO bei compacer Finland Oy ergänzt: “edbic ist eine sehr effiziente und flexible moderne Integrationsplattform, die internen und externen Integrationen in andere Systeme, Anwendungen, Benutzeroberflächen oder APIs ermöglichst. Neben herkömmlichen B2B-Integrationen umfasst edbic auch die synchrone Kommunikation.” edbic kann entweder vor Ort, aus der Cloud oder als SaaS-Dienst verwendet werden, was R-kioski maximalen Gestaltungsfreiraum bietet.

Mehr Informationen über compacer und compacer Finland Oy unter: www.compacer.com

Die compacer GmbH zählt zu Deutschlands wichtigsten IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für den zuverlässigen und formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen. compacer unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und sorgt dafür, dass sich deren IT-Struktur innovativ und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dabei kommen Smart Service Lösungen aus dem Bereichen EDI, e-Invoicing, Retrofit, Predictive Maintenance und Blockchain zum Einsatz. compacer versteht sich als vertrauenswürdiger, unabhängiger Technologiepartner und Innovator, der mit dem Auf- und Ausbau sicherer Ecosysteme die Wertschöpfungskette seiner Kunden optimiert. Das Unternehmen gehört zur eurodata-Gruppe und verfügt über eine nachhaltige nationale wie internationale Expertise im Bereich der Datenintegration und Prozessoptimierung. Mehr Informationen unter: www.compacer.com

