CommunityLIVE 2020: Hyland kündigt Hyland RPA an

Transformative Lösungen, die auf modernen Geschäftsplattformen aufbauen, unterstützen kontinuierliche technologische Innovation

Berlin, 08. Oktober 2020 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, stellt Hyland RPA, eine End-to-End Robotic Process Automation (RPA) Suite, vor.

Die Lösung wurde im Rahmen der diesjährigen virtuellen CommunityLIVE-Konferenz von Hyland angekündigt, bei der mehr als 2.800 Kunden, Partner und Technologieexperten teilnahmen. Die Erweiterung der Content-Services-Suite von Hyland um das neue RPA-Angebot unterstützt die Mission von Hyland, mit modernen Content-Services-Lösungen den digitalen Wandel voranzutreiben.

Hyland RPA ist eine umfangreiche Robotic Process Automation Suite, die es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial von RPA-Technologie auszuschöpfen – von der Prozessanalyse bis zum Bot-Management. Hyland erwarb das RPA-Technologieangebot dieses Jahr mit der Akquisition von Another Monday. Die Automatisierung manueller, regelbasierter, hochvolumiger und repetitiver Aufgaben, die keine direkte menschliche Beteiligung benötigt, unterstützt Unternehmen dabei, ihre Effizienz und Genauigkeit zu steigern, die Informationssicherheit und Compliance zu verbessern sowie den ROI zu beschleunigen.

“Hyland RPA ergänzt die robusten intelligenten Prozessautomatisierungsfunktionen von Hyland und versetzt Kunden in die Lage, Geschäftsprozesse mit modernsten Technologien weiter zu automatisieren und zu optimieren”, so John Phelan, Executive Vice President and Chief Product Officer bei Hyland. “Die Anwendungsfälle für diese Art der Automatisierung erstrecken sich über alle von Hyland abgedeckten Abteilungen und Branchen und tragen zu Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen sowie zu einer größeren Mitarbeiterzufriedenheit und letztlich einer besseren Kundenerfahrung bei. Und das, ohne dass Systemintegrationen oder zusätzliche Programmieraufwände erforderlich sind.”

Weitere Informationen über das Content-Services-Produktportfolio von Hyland, das Organisationen weltweit dabei unterstützt, ihre Arbeitsweise zu transformieren und sich noch besser zu vernetzen und Informationen auszutauschen, finden Sie unter hyland.com/de-de

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

