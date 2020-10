Comazo spendet Atemschutzmasken nach Südafrika

Strahlende Gesichter bei den Gründern des “Kliptown Youth Program” (KYP). Am 07. Oktober 2020 traf die notwendige Comazo-Lieferung im Kampf gegen das COVID-19-Virus in Soweto, Südafrika ein. Mit einer Spende von FFP2/KN95 Atemschutzmasken im Produktionswert von 25.000 Euro unterstützt Comazo die Mitglieder von KYP.

Kliptown gehört zu den ärmsten Gegenden in Soweto, Südafrika. Das Kliptown Youth Program hat sich daher zum Ziel gesetzt, eine Kultur der Bildung zu etablieren, um so für die Kinder eine Möglichkeit des modernen Südafrika und der globalen Welt zu eröffnen. Das Hilfsprogramm folgt dem Leitsatz “Hilfe zur Selbsthilfe”. Kinder sollen sich selbst aus der Armut befreien und ihre Community und die Gesellschaft dadurch verändern.

Im Kampf gegen den Virus versucht Comazo der Organisation in dieser schweren Zeit zu helfen. Am 07. Oktober 2020 kam die notwendige Lieferung der FFP2/KN05 Atemschutzmasken in Soweto an. Diese sind atmungsaktiv, hygienisch sowie abschlusssicher und nach GB2626-2006 und in Deutschland mittels des DEKRA Schnelltests nach EN 149:2001+A1:2009 geprüft. Durch den Lockdown konnten die Bildungseinrichtungen In Soweto erst mal nicht mehr genutzt werden. “Kontakte mit den Mitglieder/innen waren fast unmöglich, sodass Tutoring-Programme und Sport abgesagt werden mussten” berichtet Dr. Maier. Wie kreativ das Team in dieser besonderen Zeit trotzdem war, kann ausführlich auf der KYP Homepage www.kliptownyouthprogram.org.za/ unter “Covid and KYP” nachgelesen werden.

“Thulani ist für mich ohne Zweifel einer der eindrucksvollsten Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte.” Herr Christoph Dr. Maier, Geschäftsführer von Comazo

Seit 2012 unterstützt das Textilunternehmen die Organisation KYP mit viel Herzblut. Die heute sehr enge und respektvolle Zusammenarbeit zwischen Comazo und KYP startet bereits in 2008. “Damals hatte KYP erst 25 Mitglieder und praktisch keinerlei Mittel – wir waren beeindruckt von der Menschlichkeit und Ehrlichkeit des Teams. Ihre Vision “Oppertunity durch Bildung” hat uns einfach überzeugt. Durch regelmäßigen Kontakt sowie Besuche vor Ort schafften wir zudem Transparenz – so wissen wir, wofür Mittel bei KYP benötigt und eingesetzt werden” erläutert Herr Dr. Maier. Die Hilfsorganisation ist seitdem stetig gewachsen und zählt nun weit mehr als 500 Mitglieder mit Warteliste. Seit Jahren liegt die “Matric pass rate” (die Quote der Mitglieder, die das Abitur bestehen) nahe an 100 Prozent. “Ein fulminanter Wert in Anbetracht der sozialen Umstände und Herkunft der Schüler” informiert Herr Dr. Maier und fährt stolz fort: “Viele Mitglieder haben Stipendien erhalten und studieren an verschiedenen Universitäten, andere hingegen besitzen nun einen festen Job. Doch fast alle kommen zurück und spenden selbst wieder einen Teil ihres Einkommens oder unterrichten die Schüler”. Ein positiver Werdegang, den der Comazo-Geschäftsführer strahlen lässt.

Mit der Atemschutzmasken-Spende hofft Comazo, dass sich der Alltag in Kliptown wieder etwas normalisieren kann. “Bis wir den Covid-19-Virus überstanden haben, dauert es sicher noch eine lange Zeit. Die Masken sollen bis dahin besonders den Sozialarbeitern, Betreuern sowie Tutoren helfen, die viel in Kontakt mit anderen Personen stehen wollen, aber auch müssen.” erläutert Hr. Dr. Maier und schenkt zum Schluss auf die Frage der Planung von weiteren Projekten mit KYP eine positive Zukunftsaussicht mit klarem Ja!: “KYP ist unser Langzeitpartner. Wir haben höchsten Respekt vor Thulani und seinem Team, den Mitgliedern und Menschen in Kliptown. Wir haben zusammen noch viel vor!”

Seit mehr als 135 Jahren designt und produziert das Textilunternehmen hochwertige Wäsche für Damen, Herren und Kinder. Qualität, Tragekomfort, perfekte Passform und Langlebigkeit – Comazo arbeiten seit Generationen daran, die wesentlichen Eigenschaften von Alltagswäsche kontinuierlich zu verbessern.

