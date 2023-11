Coins.ph verliert XRP im Wert von 6 Millionen Dollar, Anleger kaufen weiterhin BSV und NUGX

TL;DR

– Am 20. Oktober wurden XRP im Wert von 6 Millionen Dollar von Coins.ph gestohlen.

– Binance hat Bitcoin SV (BSV) Perpetual Futures zu seiner Liste der Dienstehinzugefügt. Das letzte Mal, dass Bitcoin SV auf Binance gelistet war, war vor ein paar Jahren.

– NuggetRush (NUGX) lockt die Anleger mit einem Kursanstieg von 100%.

Das Jahr 2023 war von zahlreichen Krypto-Hacks geprägt. Das jüngste Opfer war Coins.ph, das gerade Opfer eines Hacks im Wert von 6 Millionen Dollar wurde. Die Angreifer hatten es auf XRP abgesehen, das in den letzten Monaten an Popularität gewonnen hat. Doch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht derzeit NuggetRush, das aufgrund seines erwarteten 100%igen Anstiegs immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Kann NuggetRush ein Top-ICO werden? Wie geht es mit XRP und BSV weiter? Lassen Sie uns diskutieren.

Coins.ph erleidet großen Hack, bei dem 12 Millionen XRP-Token betroffen sind

Am 20. Oktober 2023 griffen Hacker Coins.ph an, eine der größten Kryptobörsen auf den Philippinen. Die Angreifer verschoben 12 Millionen XRP-Token auf verschiedene Börsen, darunter OKX, WhiteBIT und OrbitBridge. Der gestohlene XRP-Token hatte einen Wert von etwa 6,4 Millionen US-Dollar. WhiteBIT hat daraufhin 445.000 XRP-Token gesperrt. Dieser Hack folgte auf mehrere Netzwerk-Exploits in den vergangenen Monaten.

Die Popularität von XRP hat in den letzten Monaten aufgrund des laufenden Rechtsstreits zugenommen. Nach einem schnellen Gerichtsurteil am 13. Juli haben viele Kryptounternehmen ihre XRP-Bestände erhöht. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Coins.ph eine beträchtliche Menge an XRP-Tokens gehalten hat. Nach seinem Sieg am 13. Juli stieg XRP auf 0,81 $, fiel jedoch bis zum 23. Oktober um 33,3 % auf 0,54 $. Analysten sind der Meinung, dass ein positiver Ausgang des Verfahrens eine Rallye für den Token auslösen könnte. Wenn XRP den Rechtsstreit gegen die SEC gewinnt, könnte er um 53,7 % auf 0,83 $ steigen.

Binance startet Bitcoin SV (BSV) Perpetual Contracts

Am 20. September 2023 kündigte Binance die Einführung von Bitcoin SV Perpetual Futures an. Diese Entscheidung, Bitcoin SV (BSV) wieder aufzunehmen, erfolgte, nachdem Binance ihn vor fast vier Jahren aufgrund einer öffentlichen Auseinandersetzung von der Liste genommen hatte. Die kürzliche Einführung von unbefristeten Bitcoin SV-Verträgen führte erwartungsgemäß zu einem starken Anstieg des BSV-Kurses. Am 1. Oktober notierte BSV bei 32,47 $. Nach der Ankündigung von Binance am 20. Oktober stieg BSV um beeindruckende 68,9 % auf 54,86 $.

Analysten prognostizieren, dass die Bitcoin SV (BSV) Netzwerknachfrage zunehmen wird, was die Handelsaktivitäten von BSV weiter ankurbeln könnte. Ein solcher Anstieg könnte BSV um 10,2 % auf 60,48 $ steigen lassen.

NuggetRush (NUGX) eröffnet neue GameFi-Möglichkeiten für die Ethereum-Community

NuggetRush (NUGX) ist ein Gemeinschaftsprojekt im Bereich Miningspiele und Ökosysteme. Es erforscht die nächste Stufe des DeFi-Gamings, bei dem die Gemeinschaft das Eigentum und die Kontrolle über die Spielvermögenswerte hat. Im Gegensatz zu den meisten Spielen sind die Belohnungen in NuggetRush von den Spielern kontrolliert.

Insgesamt bietet NuggetRush (NUGX) eine aufregende Mining-Herausforderung mit verschiedenen Belohnungen auf dem Weg zum Erfolg. Spieler müssen einen erfolgreichen Mining-Betrieb aufbauen, beginnend mit einfachen Werkzeugen und einem kleinen Stück Land. Im Laufe des Spiels suchen die Spieler nach NFT-Charakteren und Mining-Maschinen, um ihren Betrieb zu verbessern.

Zusätzlich können Nutzer Mining-Gilden beitreten, die sie bei ihren Mining-Aktivitäten unterstützen. Als Gegenleistung teilen die Mining-Gilden die Belohnungen aus ihren gemeinsamen Anstrengungen. Spieler verdienen auch Belohnungen durch Turniere, Kämpfe, Ranglistenspiele und mehr.

Die Vorfreude auf den bevorstehenden Start von NuggetRush (NUGX) hat die Krypto-Community bereits ergriffen. Das Projekt ist gerade in Phase 1 seines Vorverkaufs eingetreten und kostet 0,010 $. In Phase 2 des Vorverkaufs wird NUGX um 20 % steigen und 0,012 $ erreichen. Schließlich wird das NuggetRush-Mining-Spiel gestartet, wenn der Wert von NUGX auf 0,020 $ steigt, was einem Anstieg von 100 % gegenüber dem aktuellen Wert entspricht. Dieser Anstieg um 100 % würde NUGX zu einer der Top-Kryptowährungen des Jahres 2023 machen.

