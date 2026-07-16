Cohesity ernennt Seb Fitzjohn zum Vice President Partner Channel Sales und GTM Europa

London – 16. Juli 2026 – Cohesity, das führende Unternehmen für KI-gestützte Datensicherheit, hat Seb Fitzjohn zum Vice President Partner Channel Sales und GTM Europa ernannt. In seiner neuen Funktion wird Fitzjohn die Go-to-Market-Strategie von Cohesity für Partner und Vertriebskanäle in ganz Europa leiten und das Wachstum durch das Cohesity Aspire Partnerprogramm vorantreiben.

Die Ernennung von Fitzjohn unterstreicht das anhaltende Engagement von Cohesity für den Ausbau seines Partner-Ökosystems in ganz Europa. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Unternehmen Datenresilienz und Datensicherheit als zentrale Bestandteile ihrer digitalen Strategie priorisieren sowie die Einhaltung von Vorschriften zur Datenhoheit und die Geschäftsresilienz zu Prioritäten auf Vorstandsebene geworden sind.

Fitzjohn berichtet direkt an Olivier Savornin, Group Vice President of Sales Europa bei Cohesity. Er wird dafür verantwortlich sein, die Bereitstellung erstklassiger Lösungen für Datenresilienz und Datensicherheit in allen europäischen Märkten voranzutreiben. Zudem wird er neue Go-to-Market-Partnerprogramme und Partnerschaften aufbauen, um optimal auf die aktuellen Herausforderungen der Kunden im Bereich Cyberresilienz einzugehen.

„Die Ernennung von Seb Fitzjohn zeigt, dass wir weiterhin in die besten Talente investieren“, sagt Olivier Savornin, Group Vice President of Sales Europa bei Cohesity. „Er ist ein Beispiel für das hohe Niveau unserer Führungskräfte, die unser Geschäft vorantreiben. Seine Erfahrung und seine Erfolgsbilanz zeichnen ihn aus. Er wird unsere Kunden unterstützen und das gemeinsame Wachstum von Cohesity und unseren Partnern in ganz Europa beschleunigen sowie neue Perspektiven und Führungsansätze zum Nutzen des gesamten Cohesity-Teams einbringen.“

Fitzjohn bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen internationaler Vertrieb, Channel-Management und Go-to-Market-Strategien mit. Zuletzt war er sieben Jahre lang bei ServiceNow tätig, erst als Vice President der EMEA-Partnerorganisation und anschließend als Group Vice President of Sales für Nordeuropa. Sein Wechsel folgt auf die kürzlich angekündigte strategische Partnerschaft zwischen Cohesity und ServiceNow, die Unternehmen Echtzeit-Wiederherstellung und Ausfallsicherheit für KI-Agenten bereitstellen wird. Die Partnerschaft belegt die enge Abstimmung zwischen den Technologie- und Markteinführungsstrategien beider Unternehmen.

„Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI benötigen Unternehmen absolutes Vertrauen, dass sie ihre Daten schützen, sichern, wiederherstellen und einen größeren Mehrwert aus ihnen schöpfen können“, so Seb Fitzjohn. „Cohesity und unsere Partner sind in einer einzigartigen Position, um Kunden dabei zu helfen, echte Datenresilienz aufzubauen und gleichzeitig KI-gestützte Geschäftseinblicke zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Partnern und dem Cohesity-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Vertriebs- und Lieferkapazitäten in ganz Europa zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden auszubauen.“

Cohesity schützt, sichert und liefert Einblicke in die Daten der Welt. Als führender Anbieter von KI-gestützter Datensicherheit hilft Cohesity Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Wiederherstellung zu beschleunigen und IT-Kosten zu senken. Mit Zero-Trust-Sicherheit und fortschrittlicher KI/ML vertrauen Kunden in mehr als 140 Ländern auf die Cohesity Data Cloud, darunter 70 % der Global 500. Cohesity wird außerdem von Branchenführern wie NVIDIA, Amazon, Google, IBM, Cisco und HPE unterstützt.

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