Cogia AG – Interview mit Pascal Lauria – Teil 2

Cogia ist im Geschäftsfeld „Customer Experience Management“ aktiv. Bitte beschreiben Sie dieses Geschäftsfeld kurz.

Cogia macht Customer Experience Management über Big Data und KI. Wir machen das schon über 10 Jahre und unsere Spezialität ist es die großen Datenmengen zu Sammeln und zu Messen. Die Datenmengen entstehen durch die verschiedenen Touch Points die ein Unternehmen mit seinen Kunden hat. Das heißt, man hat als Unternehmen einen Berührungspunkt mit dem Kunden über eine E-Mail, den sogenannten Touch Point. Der Kunde bekommt eine E-Mail und gibt ein Feedback über die Kundenerfahrung ab. Der Kunde äußert, ob man zufrieden war und ob man wiederkommen möchte. Andere Touch Points entstehen über Social Media oder das Call Center. Es gibt im „Retail“ natürlich auch noch andere Touch Points, wie den Point-of-Sale, indem man sein Feedback abgeben kann. Also jegliche Art von Touch Points werden von uns gemessen und analysiert.

Welche Wachstumszahlen werden bis 2030 weltweit in diesem Geschäftsfeld erwartet.

Der Customer Experience Management Markt ist ein sehr schnell wachsender Markt. Viele Firmen haben erkannt, wie wichtig es ist die Customer Experience zu verbessern, um konkurrenzfähig zu sein. Apple hat beispielweise garkeinen Vertrieb mehr. Deshalb ist Customer Experience Management von vielen Unternehmen als wichtige Strategie anerkannt worden. Wir haben hier im Moment ein Wachstum von 17% bis 2027. Man berichtet von einem Wachstum von 12% bis 2030.

Welche Kunden hat Cogia im „Customer Experience Management“?

Unsere großen Kunden arbeiten immer zusammen mit einem Partner. Das sind unter anderem eine Volkswagen Gruppe, sowie die Audi International Gruppe und BMW. Für die BMW -Gruppe sind wir in 30 Ländern aktiv.

Wie nutzt die Automobilindustrie die Dienstleistungen von Cogia? An welcher Art von Daten und Informationen sind Automobilhersteller interessiert?

Unsere Kunden der Automobilindustrie nutzen die Leistungen von Cogia typischerweise bei Befragungen der Kunden via E-Mail. Dort wird die Kundenerfahrung analysiert. Dabei wird darauf geachtet, ob der Kunde den Händler in seinem Netzwerk weiterempfehlen würde. Die Daten sind interne Daten. Sie werden über ein sicheres Netzwerk von den Autoherstellern zur Verfügung gestellt. Natürlich nur über deutsche Server und wir analysieren damit die Kommentare der Nutzer.

Über Cogia AG

Cogia intelligence bietet branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web-Quellen, aber auch aus internen Daten an. Dabei übernimmt Cogia für seine Kunden auch – wenn gewünscht – das komplette Management der eigenen Social-Media-Kanäle. Cogia intelligence monitort rund um die Uhr Online-Medien und das Social Web. Die Daten werden dabei in Echtzeit aufgenommen, automatisch analysiert und strukturiert aufbereitet, so dass die Nutzer unserer Anwendungen jederzeit aktuelle Informationen zu den für sie relevanten Themen und präzise Insights erhalten. ​Cogia intelligence hat sich als Ziel gesetzt, Kunden den größtmöglichen Nutzen aus der Kombination von technologischem Know-How und individueller Beratung zu bieten. Als Full-Service-Provider verbindet Cogia so innovative Analyseverfahren mit der Kompetenz eines erfahrenen Redaktionsteams.

